Reportera de Univision habla de la caída que sufrió: “Quedamos en shock”

Vilma Tarazona, periodista de Univision Noticias, se hizo viral esta semana luego de que sufriera una caída que quedó registrada en video. Luego del hecho, del que afortunadamente no sufrió graves consecuencias, dio una entrevista al programa Desiguales para dar algunos detalles.

“Yo estaba tratando de mostrar los riesgos que existen y sin pensarlo me pasó lo que me pasó”, dijo sobre la cobertura que hacía por la llegada del huracán Helene a Florida.

La reportera explicó que la caída se dio porque no podía ver dónde estaba pisando y al encontrar una parte más honda, cayó por accidente.

“La verdad nunca me había pasado, yo he cubierto huracanes categoría cinco, cuando está el ojo del huracán y todo esto, pero esto no me había sucedido, digamos que es una experiencia diferente”, afirmó Vilma Tarazona.

La profesional de la comunicación dijo que estas son cosas típicas del trabajo reporteril.

Comentó: “Todos quedamos en shock, era televisión en vivo y uno en estos segunditos emplea los términos por el shock”.

Esta afirmación la dio porque Borja Voces comentó que su compañera se había escurrido, un término que no gustó a muchos, pero Vilma Tarazona indicó que no fue con mala intención.

La comunicadora, en medio de la entrevista, iba a una zona rural que iba a golpear el huracán, demostrando su valentía para seguir con la cobertura del fenómeno meteorológico.

“Hemos visto muchas carreteras tapadas, árboles y tendidos eléctricos caídos. Yo creo que las inundaciones serias están muy al lado de la costa, entonces ahora estamos precisamente en estas zonas rurales a ver qué encontramos, a verle ahora sí la cara al huracán, la cara la vemos es cuando notamos lo que dejó”, añadió.

Las conductoras de Desiguales le agradecieron su trabajo, pues a pesar de los riesgos sigue contando historias y dando información relevante para quienes puedan verse afectados por esta situación.

