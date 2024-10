La mexicana Bianca Marroquín será madrina de Sebastián Yatra en Broadway

Es oficial, Bianca Marroquín será madrina en el debut de Sebastián Yatra en Broadway.

La actriz y cantante mexicana, quien por 22 años ha sido parte del musical ‘Chicago’, dará la bienvenida al cantante colombiano al teatro neoyorquino.

Bianca se pondrá en los zapatos de la protagonista Roxie Hart, la joven y ambiciosa corista que sueña con convertirse en una famosa cantante y bailarina.

Yatra, por su parte, fue invitado a interpretar del 25 de noviembre al 22 de diciembre al encantador y corrupto abogado Billy Flynn, en el Ambassador Theatre.

“Cuando me dijeron quién era el Billy Flynn dije ‘qué padre que me hayan dicho a mí, porque así somos dos hispanos’. Me vuelvo a emocionar y luego pienso ‘¡con un hispano!, ¡qué padre la vamos a pasar!’“, contó la actriz vía telefónica a Reforma.

“Me da mucha emoción de qué manera puedo cubrir a Sebastián en lo que él necesite, y qué me va a aportar él a mí. Él viene de otro género, de otro mundo padrísimo; me da mucha emoción cómo va a ser el Billy Flynn de Sebastián Yatra, él es cantante y trae el ritmo colombiano”.

Hasta ahora, Bianca sólo conoce a Yatra a través de su música; espera poder armar una gran mancuerna con él y juntos hacer estallar Broadway con el “latin power”.

“Todos mis sobrinos y mucha gente de mi familia lo ubican muy bien. Todo mundo está muy emocionado de que voy a regresar a ‘Chicago’ con él. Me da mucho gusto por él, que otro latino venga a la casa de ‘Chicago'”, compartió Bianca.

“Espero que hagamos bonita conexión, que me agarre confianza, que seamos un equipo padrísimo para Chicago, aparte él es más joven (29 años), trae una energía más fresca, eso me da mucha emoción. A mí me gusta mucho cubrir, ayudar, proteger, apoyar a los nuevos talentos que entran en el personaje que sea. Mi personaje de Roxie tiene que ver con todos los personajes porque la historia se trata realmente de ella”.

La primera vez que Bianca compartió ‘Chicago’ con un actor y cantante hispano fue con el peruano Marco Zunino; después lo hizo con el mexicano Jaime Camil.

En los últimos 22 años, la mexicana calcula que ha dado alrededor de 5 mil funciones en el musical.

“Espero que Sebastián se lleve una experiencia padrísima de su estancia en Broadway. Que las goce, que sus fans lo vean en otra luz como actor de Broadway, le va a dar más prestigio, mucho reconocimiento, es como otro ‘pedigree’“, expresó Bianca.

Su trabajo en ‘Chicago’ es tan respetado, que su foto junto al ensamble se exhibe en el Museo de Broadway, que documenta la historia y la experiencia del teatro en Broadway. A lo largo de su trayectoria en el musical, Bianca es una de las pocas estrellas que ha interpretado los roles estelares de Roxie Hart y Velma Kelly.

Sigue leyendo:

· Sebastián Yatra debutará en Broadway como Billy Flynn en “Chicago”

· Sebastián Yatra sobre su retoque estético más reciente

· Sebastián Yatra contó que por mujeres y mal de amores ha tenido que recibir ayuda psicológica