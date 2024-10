Christina Aguilera genera preocupación por su delgadez

La cantante Christina Aguilera recientemente generó preocupación en muchos de sus seguidores por su delgadez. Esto después de que publicó un video en su cuenta de Instagram donde queda en evidencia una drástica pérdida de peso en su figura.

Christina Aguilera, conocida por su talento y potente voz, ha experimentado diversas transformaciones a lo largo de su carrera. Desde sus inicios en los años 90 hasta convertirse en una figura emblemática del pop, su imagen ha fluctuado con las tendencias y su propia evolución personal. Sin embargo, el reciente clip de la intérprete provocó que algunos fans comenzaran a hablar sobre un cambio más drástico que ha generado alarma.

En la publicación, la cantante, de 43 años, visitó el gimnasio Barry’s, en West Hollywood, para celebrar el aniversario 25 de su álbum debut, homónimo, y promocionar su batido de edición limitada, Genie in a Blender.

Aguilera aparece en el lugar luciendo botas altas de cuero y un ajustado enterizo color negro, mientras sostiene el batido. Además, en otro momento del video levanta una mancuerna ante un cartel iluminado de Barry’s WeHo.

Varios usuarios expresaron preocupación, insinuando que la pérdida de peso podría no ser el resultado de una rutina de ejercicios, sino de una tendencia alimentaria poco saludable que algunas celebridades siguen.

“Promoviendo un gimnasio cuando la razón por la que se puso tan flaca no tiene nada que ver con el ejercicio”, “No creo que ella haga ejercicio. Ella simplemente no come”, y “Su pérdida de peso poco saludable no es por hacer ejercicio, es por tomar esta dieta ridícula que las celebridades están haciendo ahora mismo y ella tampoco se ve bien”, fueron algunos de los comentarios.

Otros sugirieron que la artista podría estar utilizando medicamentos como Ozempic, un fármaco de moda en Hollywood para la pérdida de peso.

Los rumores sobre el consumo de ese medicamento comenzaron a circular en mayo, cuando Aguilera actuó, visiblemente más delgada, en el festival Emblema en CDMX. Ella rechazó, en entrevistas recientes, especulaciones sobre su pérdida de peso.

En agosto, durante una charla con Glamour, la intérprete de “Dirrty” afirmó que ya no le afectan las opiniones de los demás sobre su cuerpo.

“Ahora soy tan madura que no me importa nada tu opinión. No voy a aceptarla“, comentó Aguilera, enfatizando que ha enfrentado críticas sobre su físico desde que inició su carrera, en los 90.

La ganadora de cinco Grammy mencionó cómo, durante su juventud, las expectativas sobre su cuerpo eran sofocantes.

“Cuando eres adolescente, tienes un cuerpo muy diferente del que tienes a los 20 años. Empecé a engordar, y eso era inaceptable“, aseveró.

Hasta el momento, Christina no ha hecho comentarios públicos específicos sobre su apariencia actual. Sin embargo, muchos se preguntan si esta transformación está relacionada con su salud emocional o si se trata de una elección personal.

Apenas unos meses atrás, Christina presumía una curvilínea figura.

