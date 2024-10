Mía, la hija de dos años de Alex Fernández, fue sometida a cirugía

Mía, la hija de Alex Fernández y Alexia Hernández, fue sometida a una cirugía que ha conmovido a sus famosos padres y a la familia cantante. Con apenas dos años, la niña ha demostrado una fortaleza y valentía admirable en un momento tan delicado, que ha sorprendido al hijo de Alejandro Fernández.

A lo largo de estos días, la familia ha estado rodeada de cariño y apoyo, lo que ha sido crucial en este proceso. Alex, junto a su pareja, manifestaron su agradecimiento hacia todos aquellos que se han mantenido pendientes de Mía.

El cantante de 30 años compartió a través de sus redes sociales, que su primogénita, de dos años y medio, fue operada por un padecimiento con el que nació.

“Mía, mi amor, no hay palabras suficientes para describir lo orgulloso que estoy de ti. Eres mi guerrera, mi princesa y mi motor en la vida. A pesar de lo pequeña que eres, has demostrado una valentía que me asombra y me llena de admiración. ¡Tu sonrisa y tu fuerza me inspiran cada día más!”, aseguró.

“Quiero contarles que Mía fue operada de una hernia en la ingle que tenía de nacimiento. Gracias a Dios, todo salió muy bien, y ahora está recuperándose como la campeona que es”, agregó.

“Quiero agradecerles de corazón por todos los buenos deseos y el apoyo que nos han dado. Nos sentimos muy bendecidos por tener tanta gente linda a nuestro alrededor. ¡Mía está perfecta y llena de energía!“, finalizó el hijo de “El Potrillo”, al pie de una fotografía en la que se aprecia su pequeña en la cama de un nosocomio y un video después de su recuperación. Demostrando que la pequeña está en manos de médicos capacitados y rodeada del amor incondicional de su familia.

Por su parte, Alejandro Fernández se manifestó en la publicación para enviarle mucho cariño a su nieta y agradecer que hubiera salido bien de la operación.

“Mi angelito hermoso, qué bueno que ya está mejor. Mándale muchos besos a mi bebé. Las amo“, comentó “El Potrillo”.

Cabe señalar que Alex Fernández y su esposa Alexia Hernández recibieron a principio de enero a su segunda hija, Nirvana.

La pareja dio a conocer la noticia a través de sus respectivas redes sociales.

“Mía conociendo a su hermanita (Nirvana) ¡Soy el hombre más feliz! 🙏🏼 Gracias @alexiah.mma por estos tesoros”, se lee al pie de un video que compartió Fernández, en su cuenta oficial de Instagram, en el que se ve él junto con su hija mayor, Mía, su esposa Alexia y la nueva integrante de la familia.

