El mensaje de Clovis: “No pienses tanto, y deja que la vida te sorprenda”

Clovis Nienow es uno de los ex habitantes de La Casa de los Famosos 4 que tras ser el eliminado de la competencia, salió siendo muy querido por el público. De alguna manera, para muchos su destino estaba trazado por la estrella de su talento y carisma. Ya muchos lo veían integrándose concretamente como conductor del programa “Hoy Día” o a “En Casa con Telemundo”.

Clovis Nienow asegura que no entrará a “Los 50” de Telemundo

Y se le vio conducir durante varios días en el matinal de la cadena, como invitado. Ganándose el cariño de los fans. Sin embargo, su popularidad empezó a menguar poco a poco en comparación a la del resto de sus amigos y ex compañeros de reality porque algunos de sus seguidores no lograron entender que de buenas a primeras iniciara un romance con Aleska Génesis, quien no salió siendo muy querida después de dicho programa.

La opinión generalizada, en su momento, era que la venezolana estaba utilizando a Clovis para limpiar su imagen. Sin embargo, con el pasar de las semanas y los meses su relación parecía consolidarse. Y el público, en parte, empezó a creer en este amor.

Lamentablemente el distanciamiento que éste vivió con Maripily Rivera, por los conflictos entre la boricua y Génesis terminaron alejándolos. Clovis se quedó con Aleska y los demás con Maripily. Al día de hoy y después de este incidente, pocas veces se ha visto a Clovis como conductor invitado en Telemundo. Ha llegado a varios programas pero sólo para dar entrevistas o para acompañar a su pareja por la promoción de sus productos y/o proyectos.

Al mismo tiempo, otras cosas pasaban a su alrededor. En primer lugar Carlos Calderón fue confirmado como conductor oficial de “Hoy Día” y semanas después confirmaban a Gabriel Coronel como conductor oficial de “En Casa con Telemundo”. Por todo esto los fans de Clovis siguen preguntándose “¿Qué pasó con Clovis?”.

Paulo Quevedo reemplaza a Clovis Nienow en la obra de Maripily

A su alrededor hay muchos rumores. Algunos creen que como Alana Lliteras, La Divaza y Nacho Casano éste formará parte de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, sin embargo su nombre aún no ha sido confirmado si es los rumores terminan siendo ciertos. Está descartado que sea parte de “Los 50” puesto que las grabaciones de éste proyecto ya empezaron y él nunca se integró al mismo.

Por todo lo anterior algunos esperan verlo en “La Casa de los Famosos All Stars” o en “Exatlón USA”.

Para algunos su romance con Aleska Génesis es la clave de su declive de popularidad. Mientras que otros afirman que esta relación ya terminó y que la única razón por la cual no lo han confirmado aún es porque recientemente ésta lanzó su perfume, el cual fue expuesto bajo el lema de “La Mala se enamoró”.

Más allá de lo que muchos digan, Clovis parece tener buen ánimo. Hoy mismo éste compartió el siguiente mensaje: “No pienses tanto, y deja que la vida te sorprenda”. Esperando que en efecto, la vida pronto sorprenda a Clovis para bien.

