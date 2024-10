Lili Estefan preocupada por Lupillo Rivera: ‘Eso se llama dolor’

Lili Estefan, presentadora de El Gordo y la Flaca, se mostró preocupada por Lupillo Rivera, quien se mostró recientemente afectado por un problema personal.

La forma en la que se mostró el Toro del Corrido, quien apareció con unos tragos encima y visiblemente triste por lo que le pasó, causó mucho pesar en la conductora, quien dijo: “Eso se llama dolor, claro, la gente que toma, trata de hablar públicamente, no sé, como para que alguien los ayude, me da cosa, de verdad. Esta familia ha pasado muchísimo”.

La cubana-estadounidense indicó que no entendió mucho el mensaje, pues inicialmente pensó que era para una mujer, pero cree que era para algún familiar.

Después de presentar el video, Lili Estefan comentó: “Te deseamos, de verdad, que logres salir adelante, es muy difícil cuando te ponen en jaque mate y te ponen contra la pared”.

Roberto Hernández aconsejó al cantante a no publicar contenido de este estilo, pues cree que con el alcohol de por medio se puede convertir en algo peor. “Cuando tomes es mejor no subir cosas en las redes sociales, no vaya a ser que digas algo que no debe ser o digas algo de más, pero en fin”, añadió.

¿Qué dijo Lupillo Rivera?

El hermano de Jenni Rivera lanzó un enigmático mensaje en el que dejó entrever que algo grave estaba pasando.

El famoso se mostró ebrio y con los ojos hinchados, hablando de un tema que muchos no han entendido por ahora: “Hace unas tres semanas me pusieron entre la espada y la pared, lo triste es que saben esas personas que yo siempre he estado al 100%, pero tristemente me pusieron en una posición que no es justa para mí”.

Luego, aseguró que el dinero cambia mucho a las personas y eso es algo que lamenta.

Lupillo Rivera, por último, mandó un saludo a sus sobrinos, algo que hizo que se encendieran las alarmas.

