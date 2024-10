Litzy celebra haber recibido la ciudadanía americana

Litzy ha compartido con sus seguidores en redes sociales la gran emoción que siente al convertirse en ciudadana de los Estados Unidos después de haber vivido en el país durante 11 años. Esta nueva etapa en su vida marca un hito significativo no solo en su carrera, sino también en su vida personal.

“Pues les comparto que el día de hoy 2 de octubre. (no se olvida) me he convertido en ciudadana de los Estados Unidos de América. Como muchos saben, tengo 11 años viviendo en Estados Unidos y me llegó el momento de hacer mi ciudadanía. Es un paso que hay que dar y que además también este país me ha dado mucho trabajo y satisfacciones a lo largo de este tiempo. Me siento agradecida y contenta. Les mando mucho amor a todos. Gracias por ser parte de mi vida y alegrarse por mí siempre”, fue el mensaje que compartió el anuncio.

La cantante y actriz, quien ha sido parte de importantes producciones de Telemundo, ha logrado establecerse y consolidar su carrera en el entretenimiento a nivel internacional. Su transferencia a Estados Unidos le ha permitido explorar nuevas oportunidades y crecer profesionalmente.

Con esta nueva ciudadanía, Litzy se siente más conectada con su entorno y con la comunidad en la que ha trabajado y vivido. Este logro resuena con muchos de sus seguidores, quienes han estado acompañándola a lo largo de su trayectoria. Sin duda, esta es una celebración de su esfuerzo y dedicación en el ámbito artístico y personal.

Parece que Litzy está disfrutando de un momento emocionante en su vida personal. La conexión que ha formado con Alfonso Cadena, un chef talentoso y carismático, podría estar impulsándola a explorar nuevas facetas del amor. Participar en un programa como MasterChef VIP no solo le permitió mostrar su talento en la cocina, sino que también le brindó la oportunidad de estar con alguien especial.

Este nuevo capítulo en su vida podría traerle tanto aventura como estabilidad, lo que es ideal para alguien que ha estado en el ojo público. Sin duda, sus seguidores estarán atentos a esta historia de amor y a cualquier proyecto futuro que Litzy decida emprender.

