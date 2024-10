Sebastián Rulli está conmovido por la reciente mudanza de su hijo

Hace varias semanas Sebastián Rulli y su expareja Cecilia Galliano tuvieron que despedir a su hijo Santiago, quien decidió comenzar una nueva vida con tan solo 14 años.

El joven se mudó de casa de su madre en México a Estados Unidos para estudiar, sus padres sin duda creen que esta es una gran oportunidad para él y para su futuro. Están orgullosos pero también tristes por estar lejos de su hijo.

Durante una conversación ante varios medios de comunicación dijo: “Es duro, pero por otro lado es muy satisfactorio porque lo veo a él con un sueño a sus 14 años y que esté luchando se me hace increíble”.

Incluso llegó a comparar qué era lo hacía él cuando tenía 14 años: “Yo a esa edad no recuerdo haber tenido ni siquiera, ni idea, de que podía llegar a ser algo en la vida y me da mucho gusto poder apoyarlo y me siento muy orgulloso por él”.

Aunque no están con él de forma presencial agradece a las nuevas plataformas digitales porque ayudan a que siempre estén en contacto. Además agradece que están a tres horas de distancia en avión.

Hay que destacar que Rulli dio estas declaraciones al lado de su actual pareja, la actriz Angelique Boyer. Ella también ha sido parte de este proceso, aunque no es la madre de Santiago.

“Me dio muchísimo gusto el momento que vivieron en familia, fue súper conmovedor, súper fuerte para todos ellos, pero me siento muy orgullosa del papá que es Sebastián y admiro muchísimo el apoyo que le está dando a Santi”, dijo Boyer.

