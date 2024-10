Andrea Legarreta sobre su visita a ‘Netas Divinas’: “No sufran”

La reciente participación de Andrea Legarreta en Netas Divinas ha generado un gran revuelo entre los seguidores del programa, especialmente tras la salida de Paola Rojas. Muchos pensaron que la presencia de Legarreta podría significar que ella asumiría el papel de la periodista, pero la conductora aclaró que fue una invitada especial y que no tenía intenciones de ocupar ese lugar.

En su intervención, Legarreta disfrutó de la compañía de las otras conductoras, como Galilea Montijo, Natalia Téllez, Consuelo Duval y Daniela Magun, y aprovechó para expresar su gratitud a través de Instagram. En sus publicaciones, les agradeció por la calidez con la que la recibieron y tranquilizó a los fans pidiéndoles que no se preocuparan, reafirmando que su participación fue momentánea.

“Gracias por la invitación. Por su apapacho… Y a su público, en su mayoría mujeres, decirles que gracias por los buenos comentarios y por los negativos también, todo sirve para crecer… Pero quédense tranquilas las que me dicen cosas horribles… Solo estuve de INVITADA… NO SUFRAN… Les deseo lo mejor en su vida, que todo sea tan lindo que no tengan que atacar así a alguien que no conocen. Y como consejo, si algo no les gusta, no lo vean, no lo escuchen, no lo compren, no lo consuman, para que ustedes no se hagan TANTO daño con tanto hate… ¡Bendiciones!”,

“Buenas lunas #QueridasNetas, que el orgullo de quienes son siempre vaya como estandarte por delante en sus vidas… ¡Acompáñenos el próximo miércoles a las 9:30 p. m. MEX, solo por @canalunicable!”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada en Instagram.

Esta situación ha generado una serie de especulaciones sobre quién podría ser el próximo conductor en ocupar el espacio dejado por Rojas, pero por ahora, las expectativas se mantienen abiertas mientras el público sigue disfrutando del programa.

Paola Rojas y su mensaje el primer programa de ‘Netas Divinas’ sin ella

Los seguidores sientan una conexión emocional con los presentadores de televisión, especialmente cuando han compartido momentos importantes juntos. Su deseo de que los espectadores sigan disfrutando del programa, pese a su salida, refleja su profesionalismo y apego al trabajo en equipo.

“Estoy viendo a mis Netas, porque sí, van a ser para siempre mis Netas y quiero invitarlos a que le prendan ya“, comenzó diciendo en un video.

Sigue leyendo:

· Andrea Legarreta habló de la presunta boda de Mía Rubín

· Andrea Legarreta arremete en contra de Adrián Marcelo

· Andrea Legarreta contó si le causaría dolor ver a Erik Rubín con otra