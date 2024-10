Chiquis Rivera llora tras visitar a su padre en la cárcel: ‘Me pidió perdón’

Chiquis Rivera publicó en su reality show ‘Chiquis Sin Filtro’ un video luego de haber visitado a su padre, José Trinidad “Trino” Marín, quien está preso por haber abuso sexual.

En el video que han compartido varias cuentas dedicadas al entretenimiento, como la del programa Despierta América, habló de cómo fue este momento tan difícil en su vida.

“Me siento muy orgullosa de mí por tener la valentía de venir, pero me siento más orgullosa de él, porque veo y siento el cambio, me pidió perdón”, sostuvo.

La visita habría sido en julio, pero ahora es que se conocen detalles de este hecho. “Es lo que más deseaba yo, me contó muchas cosas que me las quiero guardar porque siento que fue una conversación privada, pero lo que yo me imaginaba era cierto”, añadió.

En la declaración, dijo: “Admitió, me pidió perdón y siento que es un cambio real y es lo que yo buscaba sentir”.

Chiquis dijo que con esto cierra un capítulo importante en su vida: “Yo ya no quiero molestar la vida de él, quiero que él esté tranquilo, pero sí era importante para mí antes de tomar ese paso a casarme. Sí fue algo muy fuerte”.

¿Qué pasó con Chiquis Rivera y su papá?

José Trinidad Marín fue sentenciado a cárcel luego de que lo hallaran culpable de abusar de sus hijas Chiquis y Jacquie Rivera.

La condena la ordenó un juez en 2007, quien le impuso 31 años de prisión por haber abusado de sus dos hijas y cuñada Rosie Rivera.

Al hombre lo sentenciaron por actos lascivos con un menor, abuso sexual continuado y ataque sexual con agravantes contra un menor.

La visita de Chiquis a su papá ha movido las cosas en la familia Rivera, pues varios de sus allegados le dejaron mensajes por la decisión que tomó.

“Wow, qué valiente eres, wow…. Me has dado un aprendizaje de la vida que para mí ha sido tan difícil…. Te lo aplaudo mija….Love you”, escribió Lupillo Rivera.

Por su parte, su hermana Jacquie le dijo: “Im Proud of you”.

Sigue leyendo:

• Chiquis Rivera sube la temperatura con revelador atuendo para el lanzamiento de su álbum ‘Diamantes’

• Chiquis Rivera habla de sus planes de boda y lo que no puede faltar en ese día tan especial

• Chiquis Rivera asegura que está acostumbrada a las críticas y que ha aprendido a quererse