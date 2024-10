Myrka Dellanos y los detalles de su amor con Luis Miguel

Myrka Dellanos, con una sonrisa nostálgica, reflexionó sobre su relación sentimental con Luis Miguel, admitiendo que hubo momentos de gran aprendizaje y crecimiento. Sin embargo, también reconoció que hubo desafíos, ya que las comparaciones y las expectativas del público podían ser abrumadoras.

Rodner Figueroa en su espacio de entretenimiento escuchaba atentamente, creando un ambiente de confianza donde Myrka se sentía cómoda para abrirse. La conversación derivó hacia la importancia de la resiliencia y la autoaceptación en la carrera de una mujer en un medio tan competitivo.

“Honestamente, yo creo que ninguno de los dos porque yo ya tenía mi carrera establecida, también no era como que yo estaba comenzando mi carrera, no tenía 21 años como cuando yo comencé. Recuerda que cuando yo empecé a salir con él yo tenía 37 años, tenía una carrera establecida, me había ganado mis Emmys, ya era conocida en cuanto a Primer impacto, entonces de cierta forma fue algo que yo llevé a un lado y por supuesto se trajo de cierta forma a las revistas, pero yo continué en Primer impacto y yo siento que podía hacer mi trabajo a cabalidad, que lo podía hacer bien y yo seguí adelante y luego el fin de semana vivía mi vida, así que creo que lo manejé bien”, le mencionó al venezolano.

“Yo quería que me tragara la tierra. Ella tenía 9 años. Muchas veces cuando yo iba a trabajar el fin de semana o algo le decía a ver si ella quería venir conmigo, le dije ‘vamos a ir a este desfile y entonces voy a estar en la carroza’ y pues ella fue conmigo, pero, ¿qué pasa? Entonces me abordan los reporteros y una señora dice algo y yo le había dicho a Alexa ‘Alexa te quedas calladita si preguntan algo sobre Luis Miguel’ y ella ‘sí sí’ y en ese momento una reportera allá de Nueva York me hace una pregunta a mí y de repente le hace una pregunta a ella y yo ‘no, no, no’. Y Alexa dice ‘sí que se van a casar’ y yo le tapo la boca y esta señora continúa y le digo ‘oye, ella es menor de edad, no se supone que hagas eso’. Y bueno lo pusieron en todos lados”, agregó durante la entrevista.

El episodio culminó con un mensaje inspirador de Myrka, quien animó a su audiencia a perseguir sus sueños sin importar las circunstancias, resaltando que cada paso da forma a nuestra historia. Rodner se despidió agradeciendo a la conductora por su sinceridad y valentía, prometiendo a los oyentes que continuarían compartiendo historias que inspiran y conectan.

