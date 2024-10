¿Cuánto costó la operación de Yailin La Más Viral para cambiarse el color de sus ojos?

Renovada. Yailin La Más Viral sigue haciéndose cambios y ahora ha ido por algo más arriesgado: cambiarse el color de la pupila, algo que le dará una mirada diferente a la cantante dominicana.

Los detalles de la operación los compartió el programa Primer Impacto, que transmite Univision, el cual registró buena parte del proceso al que se sometió la intérprete de ‘Chivirika’.

“Miami gris” es el color que eligió para sus ojos.

La famosa decidió hacerse este procedimiento en una clínica de la Florida y tuvo una duración de una hora.

El costo para esta cirugía fue de $12.000 dólares, según contaron en el programa.

Este es otro reciente cambio que se hace la ex de Anuel AA y Tekashi 6ix9ine, pues hace poco se tiñó su pelo de rosado, un hecho que causó mucho revuelo, pues muchos aseguraron que se copió de Karol G.

En la cuenta en Instagram de Primer Impacto hubo muchas reacciones sobre este contenido. “Lo que es no estar contento con uno mismo”, “En unos añitos la ceguera entra al grupo”, “Y según ella el ex la obligaba a hacerse cirugías innecesarias, ¿por qué publican tantas cosas de ella? Me sé la vida sin querer”, “Eso fue 6ix9ine que la obligó”.

Otros escribieron: “Esta ya no sabe qué hacer para llamar la atención”, “Dios mío todo es vanidad, la hija ni la va a reconocer de verdad ella no es feliz como dios la dejo q tristeza no tiene su autoestima alto al parecer lo tiene bien bajo no se acepta tal como es razón tenía Tekashi”.

Recientemente la artista estuvo envuelta en una polémica, debido a una presentación en Nueva York en la que hubo varias fallas que afectaron su show.

Luego de este incidente, Yailin La Más Viral lanzó un mensaje en Instagram en el que habló de este tema: “Quiero darle las gracias a todo el que se dio cita para verme ayer aunque las cosas no salieron como la planeamos. Les di lo mejor de mí con todo y que me pusieron las canciones al revés y a todas me las cortaron. Yo seguiré trabajando y preparándome para darle a ustedes lo mejor de mí y aún no han visto lo que mucho quiero darles a mis fans. ¡Gracias por todo el apoyo! Y para la próxima mis rejas estarán listas! jijiji”.

