Alejandra Guzmán sufre fuerte caída en el aeropuerto por supuestamente estar ebria

La rockera mexicana Alejandra Guzmán fue protagonista de un bochornoso incidente mientras llegaba acompañada de su madre Silvia Pinal al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando la cantante sufrió una fuerte caída que ha generado especulaciones debido a que muchos aseguran que venía en estado de ebriedad.

En un clip que subió a su canal de YouTube el periodista Eden Dorantes, se observa a La Guzmán saludando a la prensa, a quienes aseguró que ella y su madre regresaban de disfrutar unas vacaciones en Huatulco.

Aunque al principio se mostró muy contenta e incluso pidió a Silvi Pinal que saludara a las cámaras, su gesto cambió cuando fue cuestionada sobre las críticas que le hicieron por mostrar a la actriz sin maquillaje, a lo que respondió con señas obscenas con la mano.

El momento de su caída ocurrió en la zona de estacionamiento, cuando, después de saludar a algunos fans, la cantante dio la vuelta, tropezó y perdió el equilibrio.

La intérprete cayó de rodillas al suelo y de inmediato los elementos de seguridad le ayudaron a ponerse de pie y la condujeron a una camioneta negra, donde permaneció agachada unos segundos.

En el video también se le escucha arrastrar algunas palabras en su hablar, lo que ha despertado especulaciones sobre el estado alcoholizado en el que se encontraba.

Debido a que Alejandra Guzmán ha enfrentado numerosas adversidades en su vida personal y profesional, incluyendo problemas de salud y controversias mediáticas, este nuevo episodio de inmediato generó comentarios y especulaciones en redes sociales sobre supuestos problemas con la bebida.

“Parece tomada, no se ve normal”, “Según Alejandra está superando el alcoholismo, pero por lo que se ve el alcohol la superó a ella. Es increíble lo que hace no tener fuerza de voluntad”, “Pobre Silvia, cómo la trae la hija borracha”, “Se ve que actúa rara”, “Que pena verla así, nunca he sido su fan, pero ver a una mujer ebria es lo más patético que puede haber” y “Estaba en estado etílico. Es vergonzoso lo tosca que sacudía a su mamá para que saludara. Esa familia cada vez da más pena ajena”, son algunos de los mensajes que se pueden leer al pie del video.

Aunque por el momento no se ha emitido un comunicado oficial de Alejandra Guzmán o de su equipo sobre la situación, sus seguidores esperan que la intérprete se encuentre bien y que, en caso de haber problemas, reciba el apoyo necesario para superar la situación.

