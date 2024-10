Exgobernador Paterson se pronuncia tras ataque de adolescentes en Manhattan contra él y su hijastro

El exgobernador de Nueva York, David Paterson, indicó el domingo que espera que los adolescentes que lo atacaron a él y a su hijastro en el Upper East Side hayan aprendido su lección tras ser acusados.

Paterson, de 70 años, legalmente ciego, elogió a los padres de los tres jóvenes que fueron obligados a entregarse luego del ataque del viernes en la noche en Manhattan en el que él y su hijastro, Anthony Sliwa, de 20 años, salieran lesionados.

“El gobernador Paterson y su familia están contentos de ver que los sospechosos se entregaron”, manifestó un representante del exgobernador en un comunicado. “Esperamos que los jóvenes involucrados aprendan algo de este desafortunado encuentro.”

“El exgobernador está agradecido de ver que los padres de los niños los exigen cuentas y también quisiera agradecer al Departamento de Policía de Nueva York por su gran trabajo”, añadió el comunicado.

Los tres adolescentes se entregaron el sábado y dos de ellos fueron acusados: un menor de 12 años que enfrenta un cargo de asalto grupal en segundo grado y otro de 13 años por asalto grupal en tercer grado.

El tercer joven, de 14 años, no fue acusado luego de que los funcionarios determinaran que no era un agresor, informó New York Post.

El NYPD aún está tras la búsqueda de otros dos integrantes de la pandilla, incluyendo una menor que presuntamente lanzó el primer puñetazo durante el ataque violento.

El segundo sospechoso buscado es un joven mayor que tenía puesta una gorra de los Yankees de Nueva York y se cree que es el único entre la muchedumbre que golpeó a Paterson en medio del altercado.

De acuerdo, con las autoridades neoyorquinas, el exgobernador y Sliwa caminaban por East 96th Street cerca de las 8:30 de la noche del viernes, cuando los delincuentes se les acercaron, ambos estaban paseando al perro de la familia.

Anthony Sliwa, hijo del fundador de Guardian Angels, Curtis Sliwa, reprendió al grupo antes de la violencia por subirse a una escalera de incendios, y los menores presuntamente regresaron para confrontarlo.

El exgobernador fue golpeado, pero fue su hijastro quien se llevó la peor parte de la paliza, los dos niños acusados el sábado enfrentan sus respectivos cargos por patearlo y golpearlo, indicaron las fuentes.

