Julio Iglesias niega haberse retirado de la música

Hace pocos días se comenzó a informar que Julio Iglesias se iba a retirar oficialmente de la música, pero ahora el cantante español ha compartido un comunicado en el que niega esa información y asegura que cuando decida retirarse él mimos lo contará a sus fanáticos.

El comunicado lo compartió en su cuenta de Instagram, y en él hizo mención a las múltiples veces que se ha especulado sobre su salud y sobre otras decisiones de su carrera artística.

“Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro”, escribió al inicio el comunicado, “en estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo y hoy han llegado aún más lejos”.

La falsa noticia sobre el retiro de Julio Iglesias fue difundida por el periodista argentino Gonzalo Vázquez, quien aseguró que una fuente le dijo que el cantante y su equipo se habían negado a agendar un concierto. Según Vázquez, la negativa fue porque Iglesias ha decidido no subirse más a un escenario.

Pero la historia de Vázquez ha sido completamente desmentida por el cantante, quien escribió: “Un periodista no sé de dónde dice que un amigo le ha dicho que ya no puedo cantar más”. Aunque no aclaró si realmente se haya negado a hacer algún tipo de presentación. Incluso sentenció: “Es increíble el mal que puede hacer un mal periodista“.

A sus fanáticos les dejó claro que “el día que me vaya a retirar, yo personalmente lo anunciaré con pena, pero con dignidad”.

También aprovechó el comunicado para recordar que está trabajando en una serie autobiográfica producida por Netflix. Asegura que en esta nueva serie muchas personas podrán cambiar “la percepción de mi vida”.

Julio Iglesias criticó al periodista que habló sobre su supuesto retiro. Crédito: Cortesía

Sigue leyendo:

• Julio Iglesias contará su vida en serie para Netflix al estilo de Luis Miguel

• Julio Iglesias y el vergonzoso momento que vivió en un aeropuerto tras incautarle 42 kilos de comida

• Julio Iglesias celebró sus 80 años en una mansión de las Bahamas