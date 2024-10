Nicky Chávez en Las estrellas bailan en Hoy: ¿qué expectativas tiene?

Nicky Chávez, creadora de contenido, forma parte de Las estrellas bailan en Hoy, una competencia que reúne a varias celebridades para que demuestren su talento en la pista.

En entrevista con el show matutino, la hija de Julio César Chávez contó algunos detalles de esta nueva experiencia que asume desde este lunes 7 de octubre.

Amalia Carrasco, mamá de la joven, se encargó de darle la noticia con un sobre enviado por la producción de la competencia.

En el mensaje, indicaron: “¡Felicidades! Eres una de las elegidas para formar parte de la nueva temporada de Las estrellas bailan een Hoy. Tu talento y carisma te abren las puertas a este nuevo reto. Demuestra tu pasión en la pista más famosa de México”.

La participante de otros realities como La Casa de los Famosos 3 dijo: “Mi mayor reto en el baile yo creo que es a ver cómo me va con mi compañero, espero caerle muy bien, ganarle al público, demostrarles que tengo talento y nada, voy a ensayar muchísimo. La verdad yo creo que los voy a sorprender, no quiero hablar mucho porque quiero que mi baile hable por mí, espero que me echen porras”.

Galilea Montijo se mostró muy emocionada por la participación de la joven: “La conocemos desde pequeña”.

Por su parte, Andrea Legarreta afirmó: “Si bailaba de niña, cómo bailará ahora”.

Las conductoras consideraron que Nicky Chávez es una de las grandes favoritas, pues el baile es una de sus grandes pasiones.

La personalidad de internet es una figura mediática en este tipo de competencias y como muestra está su triunfo este año en un concurso similar: Hoy Día Bailamos, de la cadena Telemundo.

“Quiero darle gracias a Dios, a Telemundo, a todos ustedes de producción, a los jueces y mucho más a mis compañeros, que gracias a ustedes se hizo un camino fácil, sencillo, y cuando no, siempre estuvieron ahí para ayudarme”, comentó hace unos meses cuando vivió esta experiencia.

