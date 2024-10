Artur Beterbiev sobre Benavídez: “No puedo decir si es más fuerte que Bivol”

El boxeador ruso y campeón unificado de los pesos semi pesados, Artur Beterbiev, se encuentra en los últimos días para encarar su combate contra Dmitry Bivol el próximo 12 de octubre en donde expondrá sus cinturones para intentar demostrar que sigue siendo uno de los mejores libra por libra del planeta.

Durante una entrevista ofrecida para FightHub el peleador ruso fue preguntado sobre la posibilidad de enfrentar a David Benavídez, debido a que él será el contrincante que enfrentaría en caso de triunfar en este combate por ser el rival mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB); ante esto aseguró que se siente enfocado únicamente en el combate contra Bivol al considerarlo un difícil rival y además detalló que nunca había visto un combate de ‘Monstruo Mexicano’.

“Honestamente, nunca he visto sus peleas. No soy realmente muy fan del boxeo, y cuando firmo para una pelea, me enfoco solamente en eso, y no veo otras peleas. No puedo decir si Benavidez es más peligroso que Bivol, porque no lo conozco”.

“Bueno, veremos qué pasa después de esta pelea. Esa ya es otra película, veamos primero esta película”, agregó Beterbiev al relatar que primero debe vencer en este combate del 12 de octubre antes de pensar en otros.

Benavídez confirmado

El enfrentamiento entre David Benavídez y el ganador del combate entre Dmitry Bivol y Arthur Beterbiev fue confirmado por el propio presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán.

“El retador oficial del ganador es Benavidez. Eso ya se anunció, es público. Los dos campamentos lo saben, y pues Benavidez ahí está listo para el ganador”, expresó el directivo ante los medios de comunicación.

“Es una pelea, un sueño de pelea. Dos campeones invictos peleando por la supremacía en semi pesado, y pues va a ser una pelea que realmente va a cautivar al mundo porque todo el mundo está hablando de esa gran pelea del 12 de octubre”, agregó.

