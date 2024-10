Geraldine Bazán y lo que busca de un nuevo amor

La actriz Geraldine Bazán ha logrado encontrar un equilibrio en su vida tras su ruptura con Gabriel Soto, priorizando su bienestar y el de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda. En un episodio reciente del pódcast de Matías Ferreira, la actriz compartió su visión sobre el amor y las relaciones, dejando claro que aunque disfruta de su soltería, no cierra las puertas a nuevas oportunidades románticas.

“Yo soy una mujer que me casé, que me divorcié, que tengo dos hijas. Definitivamente, he conocido también, después de mi divorcio, tuve una relación muy importante con un gran hombre y demás, pero no estás buscando lo mismo que cuando tenías 20, que no te habías casado, que no tenías hijos”, le dijo a Matías Ferreira.

La clave para Geraldine en este nuevo capítulo de su vida es establecer prioridades. Ello implica que cualquier pareja potencial debe entender y aceptar la importancia que tiene su familia. Para ella, el bienestar de sus hijas siempre será lo primero y está decidida a buscar una relación que se alinee con esa filosofía.

“Yo ya estoy buscando una pareja, un hombre que me tome de la mano, que ya tenga también su vida hecha para compartirla, porque yo ya tengo dos hijas y él también tiene que entender que mi prioridad siempre (son mis hijas), ellas aún dependen de mí”, agregó durante la conversación.

A lo largo de la conversación, Geraldine expresó cómo sus experiencias pasadas la han llevado a reflexionar sobre lo que realmente busca en el amor, enfatizando la necesidad de una comunicación abierta y sincera en cualquier relación futura. Esta actitud honesta y reflexiva refleja su crecimiento personal y su deseo de construir un entorno familiar positivo para sus hijas, sin dejar de lado su propia felicidad.

“No es fácil, si las relaciones en pareja no son fáciles una relación así tampoco, entonces también supongo que digamos que lo ideal sería estar con un hombre divorciado que ya tuviera hijos. Sí quisiera tener uno más, pero yo ya estoy bien con dos. Esas son cuestiones como que tienes que decidir, pero que ya tuviera hijos, que supiera lo que significa tener hijos, que supiera la importancia”, expresó.

Sigue leyendo:

· Geraldine Bazán y su trato con Gabriel Soto tras su soltería

· Geraldine Bazán fue cuestionada sobre Soto y Cecilia Galliano

· Geraldine Bazán y las novedades tras demandar a Maxine Woodside