Adamari López revela su proceso con la menopausia

Adamari López compartió su experiencia de lo que le ha tocado vivir con la menopausia, abordando los cambios físicos y emocionales que conlleva esta etapa de la vida. A pesar de que es un tema que ha sido estigmatizado y rodeado de secretos, la puertorriqueña enfatizó la importancia de abrir el diálogo, destacando que compartir estas vivencias puede empoderar a otras mujeres que están pasando por lo mismo.

“A veces yo siento que me cuesta trabajo porque son cosas personales e íntimas y además uno quisiera volver a tener una pareja, entonces a veces uno habla de estos temas y ya uno piensa que ya una vez la gente se entere nadie va a querer estar contigo. Dar tanto detalle que uno puede llegar a tener resequedad, de que a lo mejor el líbido no esté de la misma forma, de que a lo mejor tengas insomnio… causa un poco a lo mejor de señalamiento o de pena”, dijo en ‘Ada y Chiqui de Show’.

Junto a Chiquibaby, discutieron no solo los síntomas asociados con la menopausia, como los cambios de humor, los sofocos y las dificultades para dormir, sino también la forma en que estas experiencias han impactado su bienestar mental y emocional. Adamari menciona que, aunque le cuesta hablar de ciertos aspectos personales, lo hace con la esperanza de que su historia ayude a desterrar mitos y a normalizar la conversación sobre la menopausia.

“Yo cuando era más joven recuerdo haber tenido esas sudoraciones excesivas cuando dormía, pero también hacía muchísimo ejercicio, entonces tampoco nunca controlé qué pasaba en mi cuerpo durante esa época. Simplemente, sentía que cuando dormía podía amanecer completamente con la pijama mojada de calor aun habiendo frío en la habitación. Como que ha sido durante mi vida difícil reconocer qué etapas he pasado o no aun cuando iba al ginecólogo y sabía que estaba todo bien”, expresó.

La conversación se enfocó en la necesidad de apoyo y comprensión, tanto de amigos y familiares como de profesionales de la salud. Ambas presentadoras concluyeron que es fundamental seguir educando a las mujeres sobre su salud y bienestar, promoviendo un ambiente en el que se sientan libres de compartir sus desafíos sin miedo al juicio.

“Ya no tengo la regla y no he sentido ahora ni durante ese proceso, que sí sentía cuando joven, ninguno de esos calores. Al contrario, creo que ahora tengo frío constantemente. Pero he tenido otros síntomas que pensaba que era por preocupación o por algunas otras cosas como el insomnio, tuve un periodo en el que me costaba muchísimo dormir, no tengo la misma agilidad mental”, contó.

