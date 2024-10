Toni Costa sobre Adamari López: “Pidió que nos diéramos un beso”

Toni Costa ha logrado atrapar la atención del público costarricense con su carisma y talento, especialmente a través de su rol como jurado en el programa “Mira quién baila”. Su reciente aparición en el programa “El buscador en red”, conducido por el reconocido periodista Edgar Silva, le brindó la oportunidad de compartir más sobre su vida sentimental con Adamari López y profesional.

“Todo se dio con Adamari por el hecho de que Nelson Ruiz, productor de Mira quien baila, que en paz descanse, pidió que nos diéramos un beso al final del tango. Eso no estaba preparado. Hubo beso como si fuera un actor y una actriz dándose un beso en un show. Pero hubo un tilín, ahí empezó toda la historia que todo el mundo la sabe”, comenzó diciendo durante la entrevista.

El bailarín aprovechó para agregar algunos detalles de las cosas que ocurrieron entre él y la conductora de televisión durante el 2011 año. A su vez, agregó varios pormenores que ayudaron a los espectadores a entender mejor su conexión y lo que significó para él esa etapa.

“Sí que es verdad que todo ocurrió muy rápido, esa temporada de Mira quién baila fue muy intensa porque ya nuestra relación se estaba creando, se estaba como iniciando y ya por entonces sí que estaba todo el tema de los paparazzi, estaba el rumor, que si nos habían visto… más el show bailando… Y uno lo agarra, pues como lo agarra y con la corriente pa lante”, agregó durante la conversación.

Toni, con su encanto y sinceridad, no solo se ha ganado el respeto como artista, sino también el cariño del público, convirtiéndose en una figura reconocida y valorada en el ámbito del entretenimiento en Costa Rica, por lo que no puso en duda hablar de su vida.

“No, no me asustó para nada. No me puede asustar algo que no conozco (él venía de España y no conocía a casi nadie). Sí que es verdad ya empezaba a ver la magnitud de las cosas, pero aquí estamos para lo que hiciera falta, aparte se estaba construyendo un sentimiento de amor“, mencionó el bailarín, siendo así como negó haberse sentido con miedo.

