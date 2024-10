(Entrevista) Presidenta de la CEE en Puerto Rico sobre alegaciones de irregularidades y fraude: “No hemos escondido nada”

Nueva York – La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en Puerto Rico, Jessika Padilla Rivera, defendió el trabajo hecho desde esa oficina de cara a los comicios generales del 5 de noviembre en medio de cuestionamientos dentro y fuera de la isla por la fecha límite para la inscripción de votantes y la lenta remoción de electores fallecidos del sistema, entre otros asuntos.

En entrevista exclusiva con El Diario, Padilla Rivera le salió al paso a las críticas por no extender la fecha de inscripción de votantes hasta el 6 de octubre en medio de una avalancha de boricuas acudiendo a las Juntas de Inscripción Permanentes (JIP) y temporales, más inconvenientes con el Registro Electrónico de Electores (eRE).

“La CEE trabaja arduamente para garantizar el derecho del elector; la protección del elector, no de ningún partido político, no de ningún interés político particular”, aseguró la funcionaria a preguntas de este periódico.

A juicio de Padilla Rivera, los boricuas tuvieron tiempo suficiente para registrarse durante todo el cuatrienio en las Juntas de Inscripción consolidadas en 12 regiones a lo largo de la isla, así como por eRE desde el 2022.

Padilla Rivera además le dio la bienvenida a cualquier observador adicional en las elecciones generales en la coyuntura de la solicitud de representantes demócratas en el Congreso federal para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envíe un contingente.

Según la entrevistada, en la CEE no tienen nada que esconder y siempre han sido honestos con lo que está pasando.

La presidenta alterna de la CEE además respondió interrogantes sobre el referido al Departamento de Justicia local a raíz del reportaje del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que ubica a unos 900,000 fallecidos en el registro electoral y a miles de estos “votando” en las elecciones del 2020 y del 2016.

También El Diario indagó sobre el dinero asignado para la quinta papeleta correspondiente al plesbiscito criollo convocado por el gobernador Pedro Pierluisi.

A continuación la entrevista:

El Diario: “Estamos a menos de un mes de las elecciones. ¿En qué se está enfocando la Comisión Estatal de Elecciones en cuanto a procesos y qué asuntos revisten mayor importancia en estos momentos en que estamos hablando?”

Padilla Rivera: “Son muchas las actividades que corren de manera paralela. Pero, principalmente, la que atendemos en este momento es la preparación del voto adelantado que ya comenzó a salir, y ya hemos comenzado a recibir papeletas votadas. Así que lo que tenemos que hacer ahora mismo es terminar el envío de este voto adelantado para que el elector tenga el tiempo suficiente en su hogar de poder recibir el correo, abrir el sobre, votar, nuevamente colocar la papeleta dentro del sobre, sacarle copia a su identificación electoral, colocarlo en el sobre y regresarlo a la CEE. Hablo de manera paralela, porque también estamos trabajando con la impresión de las papeletas en la imprenta, que son las destinadas a la elección general el 5 de noviembre. Estamos dándole continuidad a este proceso y que se cumpla con el calendario electoral para que las papeletas lleguen a tiempo. De manera paralela también se está trabajando con Operaciones Electorales con lo que es el embalaje de los maletines que van a los distintos colegios. Ya ayer (lunes) comenzamos a recibir los formularios que van dentro de los maletines. Próximamente, vamos a estar trabajando con los que son las máquinas de escrutinio…que se trabaja con cada una de ellas de manera individual…”

El dinero para las papeletas

El Diario: “Y, en términos de la papeleta simbólica presidencial y la papeleta del plebiscito, ¿en qué proceso están?”

Padilla Rivera: “Son cinco papeletas. Así que nosotros aquí, en el evento electoral, no distinguimos ninguna papeleta. Las cinco van como parte del proceso electoral. Ya se imprimieron las que van destinadas al voto adelantado, las cinco papeletas. Actualmente, nos encontramos imprimiendo las cinco papeletas para el evento general”

El Diario: “En términos de las dos adicionales en estas elecciones, ¿se necesita dinero adicional exclusivamente para la impresión de esas papeletas?”

Padilla Rivera: “Se había presupuestado la cuarta papeleta. Cuando hablamos de número de papeletas, hablamos de la estatal de la gobernación y la comisaría residente; la municipal, que es la alcaldía con sus legisladores municipales; y la legislativa que son los senadores y representantes. Así que hablamos de estas tres papeletas, digamos principales, porque son las que trabajamos en todos los eventos electorales. La cuarta papeleta es la que se estableció por el Código Electoral, que es la presidencial; ya se había establecido el presupuesto para contar con esta cuarta papeleta…Siendo el costo una cantidad menor, cuando el gobernador de Puerto Rico establece por orden ejecutiva la celebración del plebiscito, que añade una quinta papeleta al proceso, no estaba presupuestada, pero dado que el costo fue menor que lo presupuestado para la reproducción de las cuatro anteriores, hubo la disponibilidad del presupuesto sobrante para cubrir esta quinta papeleta”

El Diario: “En las últimas semanas y meses usted ha tenido que responder a unas alegaciones sobre la fecha límite de registro electoral. Los partidos de minoría, en particular, han planteado que la CEE, cuando toma decisiones, se inclina a los partidos de mayoría, y no les hacen caso a los pedidos de los comisionados, por ejemplo, de Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). Sobre este planteamiento que lo trajeron nuevamente, en este caso por el tema de la fecha límite de registro electoral, ¿qué tiene usted que responder?”

La negativa de extender la fecha límite para registro de electores

Padilla Rivera: “Aquí nosotros trabajamos con un calendario electoral, y ese calendario lo tenemos que proyectar con el tiempo suficiente para darle curso a cada uno de los trabajos que son sumamente importantes para la celebración del evento que se estableció en mayo del 2023. O sea, ya se sabía con un año de anticipación, cuáles eran las fechas de cierre de registro. Así que no podemos hablar de que le toma por sorpresa a ninguno de los comisionados cuál era la fecha límite del cierre del registro. Esa fecha límite establece una cadena de eventos que necesariamente empiezan a correr cerrado el registro. Cuando nosotros hablamos de extender la fecha, estamos hablando que va a haber un impacto, obligatoriamente, en todas las tareas que van a surgir después del cierre. A manera de ejemplo, nosotros tenemos que cerrar el registro para poder poner a todas las Juntas de Inscripción Permanente (JIPs) a replicar las transacciones. Si nosotros no replicamos esas transacciones, no podemos cerrar el registro de manera oficial para producir las listas que van a llevar cada uno de los colegios el día del evento. De igual manera, nosotros tenemos que preparar, en ese cierre de registro, las unidades electorales. Nosotros tenemos que cerrar cada una de las JIPs y los servicios que se les dan a los electores para poder determinar finalmente las unidades electorales, que eso incide directamente en cuáles van a ser los centros de votación. De igual manera, tenemos que establecer cuántos electores van dentro de esos centros de votación, y no lo podemos hacer hasta el cierre de registro para que Operaciones Electorales pueda comenzar a embalar esos maletines…”

Padilla Rivera: “El eRE (Registro Electrónico de Electores), que es la plataforma electrónica de electores, estuvo disponible desde octubre del 2022, lo que le permitió a los electores tener la oportunidad de hacer sus transacciones electorales…De igual manera, las JIPs estuvieron abiertas de manera regional en toda la isla, y, cuando decimos isla, es que puede ir cualquier elector de cualquier municipio a cualquier de las Juntas regionales para hacer sus transacciones. Así que decir que la CEE, por no haber extendido la fecha, violentó el derecho del elector, no es correcto decirlo. Hubo disponibilidad para que el elector pudiese ir antes del 21 de septiembre, cuatro años. Así que el elector que no tuvo la oportunidad de hacerlo antes habría que preguntarle las razones de por qué dejó para lo último actualizar su registro electoral, inscribirse, reactivarse o transferirse. Nosotros atendiendo la necesidad, y a solicitud de los comisionados electorales, principalmente del PIP y MVC, establecimos horarios extendidos para darle servicios al elector. Decir que se favorece siempre a los partidos de mayoría, y las peticiones que hacen los de mayoría, no, pues esto es un ejemplo de que, en efecto, las peticiones que presentaron los de minoría, fueron atendidas y los horarios fueron extendidos”

El Diario: “En el Código Electoral, que es la ley que rige estos procesos, ellos citan el artículo 5:11 que dice que el proceso debería cerrar 30 días (6 de octubre) antes de las elecciones, no 45. O sea, ¿cómo me explica esto?, porque lo que se ha planteado es que bajo el propio Código Electoral se supone que esto se extendiera más y no se quedara en el 21 de septiembre”

Padilla Rivera: “Porque de igual manera hay otro articulado que establece el periodo de 50 días (antes de las elecciones). Entonces, tenemos un articulado que establece un límite de 30 y otro articulado que establece un máximo de 50. Ante la ventana que tiene un artículo contra otro es que se establece la resolución donde da ese espacio de 45 días previo a la elección general y ese cierre de registro”

El Diario: “Todos vimos las imágenes de los puertorriqueños tratando de registrarse…en vista de eso, ¿no debió hacerse algún tipo de ajuste, aunque fueran dos o tres días más para permitir que todavía más personas pudieran ingresar en el sistema?”

Padilla Rivera: “Nosotros trabajamos al día 21 de septiembre, y todo se trabajó circunscrito a esa fecha. Cuando se presenta esta moción al pleno de la Comisión de extender la fecha del cierre de registro, la presenta el PIP y solicita que se extienda al 6 de octubre…Cuando se le pregunta por parte de los otros comisionados al comisionado del PIP si hay algún análisis o evaluación de cómo impactaría el extenderlo más de dos semanas, la respuesta fue no…Otra de las alternativas fue, pues no le extendamos tanto tiempo, y extendámoslo cuatro, cinco o siete días; a esa alternativa en la que se le solicitó al comisionado, siendo él el presentante de su moción, (dije que) vamos a evaluarlo. Categóricamente, la respuesta de la Comisión automáticamente fue un no…En esa discusión, para ver qué otras propuestas habían, el comisionado fue categórico y dijo, ‘no, nuestra petición es a 30 días’. Evidentemente, no se tenían los elementos para tomar una decisión orientada de cómo se impactaría el calendario, así que definitivamente la determinación fue que no”

El Diario: “Este tema ha trascendido más allá de Puerto Rico. Acá, a nivel federal, también se habla de las elecciones en P.R. A las personas que puedan pensar que hay una intención por parte de la CEE de limitar el registro de electores para que partidos de mayoría tengan ventaja en estas elecciones, ¿cuál es su respuesta?”

Padilla Rivera: “Hubiera sido un planteamiento correcto o válido, si nosotros hubiéramos cerrado todas las alternativas para poder hacer transacciones electorales. Eso nunca sucedió. Las Juntas de Inscripción Regionales están abiertas todo el tiempo, todo el año, lunes a viernes, de 8 a.m. a 4:30 p.m. Estas Juntas nunca se cerraron, siempre estuvieron abiertas. Si hubiéramos cerrado, pudiese haber prevalecido el planteamiento…De hecho, se tenía la oportunidad de hacer transacciones electorales 24 horas del día, los siete días de la semana a través del registro electrónico. Hay orientación de cómo utilizar el registro. Así que sí hubo tiempo suficiente. Hubo herramientas, tanto presenciales como electrónicas, para hacer las transacciones electorales…Así que no hay elementos para razonablemente decir que la CEE le cerró las puertas a los electores y no quiso brindarle servicios para hacer sus transacciones electorales”

Las fallas del Registro Electrónico de Electores (eRE)

El Diario: “En términos del sistema eRE, otro planteamiento que han traído los comisionados, es que tiene unas fallas en cuanto al procesamiento de información y que a veces no se puede completar el trámite. ¿Eso se arregló?”

Padilla Rivera: “Aquí a medida que se fue desarrollando y trabajando el eRE, a principio, sí se identificaron ciertos retos que tenía la plataforma, principalmente en dos vertientes. La número uno y la principal de todas es la toma de la foto. La plataforma requiere identificar al elector a través de una foto, porque la misma plataforma te provee la identificación de forma digital…Las restricciones que tenía la foto, se evaluaron, porque era demasiada restricción que no permitía que el elector tuviera cierta flexibilidad. Eso se amplió, ese espectro se amplió. Pero, de igual manera, no podemos abrir tanto el espectro de la foto, porque esta presidenta evidenció cómo personas subían a la plataforma fotos de comida; había un menú, arroz, habichuela, pollo. No era la imagen de la persona. Lamentablemente, tenemos personas que se tomaban fotos en el servicio sanitario. Había fotos sugestivas de damas. Teníamos fotos familiares donde había un parque de diversiones en la parte de atrás. Teníamos fotos de mamás lactando, de mamás con sus bebés. Entonces, no podemos decir que la foto era un problema cuando se pretendía en un 100% el espectro de las fotos sin garantizar la oficialidad de la foto que nos estamos tomando…Ahí hay que tener rigor; hay que tener ciertos controles para que no entren ciertas fotos”

Completan evaluación de solicitudes electrónicas

El Diario: “Más allá de las fotos, ¿cuántas solicitudes quedan pendientes a esta hora que nosotros estamos hablando en términos del sistema eRE?

Padilla Rivera: “Ninguna. Todas se atendieron. 100%”

El Diario: “O sea, ¿no hay nadie que esté esperando porque se le culmine el trámite a esta hora?”

Padilla Rivera: “Nadie”

El Diario: “Nadie va a venir, luego de leer este artículo, a decir que no ha podido completar el proceso vía internet…”

Padilla Rivera: “Lo que se me garantiza por parte de la Oficina de Control de Calidad, por la Junta Especial de Secretaría, por Planifación y por Enlace y trámite es que el 100% de todas las transacciones que estaban pendientes fueron atendidas”

Electores activos en el sistema hasta el martes

El Diario: “¿Cuántos electores, en este momento que estamos hablando, están inscritos para votar en estas elecciones?”

Padilla Rivera: “A las 10 a.m., que es la actualización de los datos en el Registro General de Electores, tenemos total de activos, que son hábiles para votar, 1,989,154 electores”

El Diario: “Pero, ¿eso es entre inscritos y nuevos inscritos?”

Padilla Rivera: “Correcto, esa es la totalidad. El concepto es inscrito, que son los nuevos electores, y aquellos electores que dejaron de votar los últimos dos eventos pasados, pero que están inscritos en el Registro General de Electores, se llaman reactivaciones. Esas reactivaciones son 87,467, y nuevos inscritos, 98,346”

El Diario: “En comparación con el 2020, lo que han traído es que serían menos…”

Padilla Rivera: “Son menos”

El Diario: “¿Cuánto menos?”

Padilla Rivera: “En el 2020, el total de activos…el total fue 2, 355,895”

Registro de estudiantes en escuelas

El Diario: “El comisionado del PIP ha traído el planteamiento de que si, con anterioridad, se hubiera impulsado el programa de registro en las escuelas, no hubiese habido esa avalancha que vimos de potenciales electores jóvenes acudiendo a las oficinas para realizar el trámite. ¿Ese es el caso?, ¿hubiera fluido mejor (el proceso) y por qué no se ha realizado ese proceso?”

Padilla Rivera: “Siempre ese ha sido el planteamiento del comisionado (Roberto Iván)Aponte. Nosotros hemos reiterado que se atendieron las escuelas. Este proyecto se atendió desde comenzado el proceso. En total, se atendieron 382 planteles escolares. También tenemos que establecer aquí una distinción, y es que, el año 2021, fue todavía un año pandémico donde las escuelas restringían la entrada; unos estudiaban unos días y algunos otros días… No obstante, sí visitamos las escuelas. Aquí se le hizo una carta al Departamento de Educación para que conociera la secretaria, junto a cada uno de los directores de las regiones escolares, y (notificar) que la CEE estaba disponible para visitar las escuelas. Pero, de igual manera, nosotros nos hacemos disponibles, respondemos a la invitación que nos hacen. Vamos a las universidades; hemos visitado las universidades. Hemos ido a centros comerciales, a comunidades. Así que el proyecto sí se mantuvo activo…Decir que no se atendieron las escuelas como años anteriores, dista de la verdad. Los números están ahí. Las gestiones se hicieron…”

No anticipan problemas con transmisión de resultados el 5 de noviembre

El Diario: “En cuanto al día de las elecciones per se, hay preocupación de que pueda ocurrir lo mismo que en las primarias; por ejemplo, problemas con la transmisión de resultados que fue algo que retrasó también la cuestión del escrutinio. ¿Qué se está haciendo para evitar que ocurra lo mismo?”

Padilla Rivera: “El pasado viernes, 27 de septiembre, la CEE celebró una demostración para evidenciar que la situación que hubo con relación a esa transmisión de resultados el día de las primarias fue solventado por la empresa Dominion. Así que ya pudimos demostrar que esa situación que sufrimos en las elecciones primaristas de junio fue solventado. Hemos atendido también otros señalamientos que tuvimos, y que también hicimos nosotros, con las máquinas de escrutinio. Número uno era la lentitud que podría tener la máquina. Logramos arreglar en un 25% de celeridad la lectura de las máquinas. También se compraron unas hojas de limpieza…el hecho de que la máquina está contando papel, pueda votar algún tipo de fibra que pueda hacer que la papeleta pase lento…Cada 500 papeletas se va a estar limpiando este lector óptico. También se trabajó con lo que es la batería, si por alguna razón también como nos pasó en las primarias que hubo interrupción del servicio eléctrico; indistintamente, el colegio se quede sin luz, la máquina de escrutinio no se quede sin batería…”

Los señalamientos de UNIORE

El Diario: “¿Usted se reunió con algún representante de la misión internacional de UNIORE (Unión Interamericana de Organismos Electorales?, ¿le está dando algún seguimiento a algún señalamiento en particular (de los que se hicieron al CEE sobre irregularidades en las primarias)?”

Padilla Rivera: “Nosotros formamos parte de la UNIORE, somos un organismo miembro. Hay comunicación directa con CAPEL, que es la secretaría de la UNIORE que es la que completa los comentarios de cada uno de los observadores y los grupos que componen esta misión para hacer este referido. Definitivamente, todos y cada uno de ellos los hemos atendido para el evento eleccionario poder mejorar aquellos señalamientos que se nos hicieron”

La solicitud de congresistas para observadores del Departamento de Justicia federal

El Diario: “También ha habido otra petición por parte de congresistas para que se traigan observadores del Departamento de Justicia federal. ¿Usted se sentiría cómoda con la presencia de estos observadores como ha solicitado Nydia Velázquez y otros representantes?”

Padilla Rivera: “Lo que pasa es que no tenemos nada que esconder. Aquí nosotros estamos trabajando con transparencia, con pulcritud. Cuando hemos tenido errores, hemos levantado la mano y los hemos aceptado. No hemos escondido nada. Hemos hecho públicas cada una de las situaciones que hemos enfrentado, así que cualquier fiscalización que venga o cualquier observador que venga a evaluar los procesos, pues bienvenido es. Si nosotros tenemos que proteger lo que es el evento electoral y aquel observador que venga tiene que ampararse en unos protocolos, en unos sistemas de controles y seguridad internos de la Comisión, pero no porque tengamos algo que esconder. Nosotros siempre hemos sido honestos con los que está pasando en la CEE…”

El Diario: “De la carta de Nydia Velázquez, a mí me llamó la atención esto del uso de los fondos HAVA (Ley Ayudar a América a votar)…que se asignó dinero a Puerto Rico. Yo quiero saber qué se ha hecho con ese dinero, si algo, ¿cómo lo están manejando ustedes?”

Padilla Rivera: “Habría que ver de cuánto es exactamente es el presupuesto asignado. Nosotros trabajamos con presupuesto estatal; sí hay presupuesto federal que se establece para ciertas dependencias de lo que es el evento electoral. Principalmente, la ley HAVA protege el derecho de aquellas personas impedidas para poder votar. La CEE tiene un comité amplio HAVA que protege precisamente al elector ciego. Aquí se trabaja con plantilla Braille para aquel elector ciego que interese poder votar a través de la plantilla…Se trabaja también con el voto por teléfono…Por primera vez, en estas elecciones vamos a estar contando con la asistencia de la Oficina de la Defensoría de las Personas con Impedimentos donde vamos a tener intérpretes para aquella población que es audio impedida…”

$612,527 para publicidad del plebiscito criollo

El Diario: “Presidenta, ¿está el dinero para el plebiscito criollo?, porque unos dicen que sí y otros que no”

Padilla Rivera: Dentro del presupuesto para la elección del 2024 no estaba contemplada la orden ejecutiva del gobernador, hubo una serie de asuntos que sí pudieron incluirse dentro de la elección general y otros no. Entre ellos se encuentra la campaña de publicidad (para el plebiscito). Esta campaña no fue contemplada, el dinero adicional para poderla cumplir, así que se tuvo que hacer un planteamiento presupuestario adicional de, aproximadamente, $612,527 adicional para poder cubrir la campaña”

El Diario: “¿De dónde salió ese dinero?”

Padilla Rivera: “Del presupuesto que se le asigna a la CEE. Conforme la ley establece, era responsabilidad de la Oficina de Gerencia y Presupuesto junto con las distintas agencias fiscales de Puerto Rico identificar los fondos para asignárselos a la Comisión. Y estos fondos ya fueron asignados para cubrir la campaña publicitaria”

El Diario: “Se habían mencionado que eran $2 millones. Como que queda un déficit ahí…”

Padilla Rivera: “La petición presentada o la moción presentada por parte del comisionado del PNP (Partido Nuevo Progresista), Aníbal Vega Borges, fue aproximadamente unos $2 millones; no fue la cantidad que por medio de una resolución esta presidenta aprobó, fue menos”

El Diario: “Pero, ¿eso da?, porque lo que dicen es que necesitan más dinero”

Padilla Rivera: “El plebiscito se va a celebrar dentro de la elección general. Nosotros no estamos celebrando el plebiscito como un evento electoral ajeno o distinto de lo que es la elección general. Dentro de la elección general están las cinco papeletas; se explica cómo votar en las cinco papeletas; así que ya hay una campaña para el plebiscito dentro de la elección general…”

Electores fallecidos activos en el sistema

El Diario: “En términos de fallecidos activos en el registro (electoral), ¿cuál es el número en estos momentos ?, y yo quiero que me diga cómo va a garantizar la CEE que no aparezcan (electores) fallecidos ‘votando’ en las elecciones del 2024”

Padilla Rivera: “Este año eleccionario 2024 es el primero que vamos a tener menos récords de fallecidos en las listas de votación. Anoche (lunes)…estuvieron trabajando las Juntas de Inscripción Permanente para la exclusión de la mayor cantidad de fallecidos del Registro General de Electores de estas listas del 5 noviembre. Tenemos que decir que, en años anteriores, ha habido listas de votación que no ha dado el tiempo de excluir a los fallecidos de las listas, y no hemos tenido ningún caso que sustente o evidencie que un muerto ha votado. Cuando digo muerto, lo digo con respecto, porque sabemos que un fallecido no puede presentarse al colegio, pero sí que un vivo suplante la identidad de un fallecido y que se haga pasar por ese fallecido, y el día del evento, vote. Eso no hay evidencia que lo sustente, así que no podemos decir que en Puerto Rico haya habido un caso de suplantación donde un vivo halla votado por un muerto. Los números sí los hemos trabajado fuertemente estos últimos meses para poder lograr que, por primera vez, una lista de votación esté 100% libre de personas fallecidas”

El Diario: “Pero, ¿eso estará listo de aquí al 5 de noviembre?”

Padilla Rivera: “Tengo que ver cuántos números tenemos pendientes de depurar, porque todavía anoche estaban trabajando con la depuración de los fallecidos; inclusive, tengo oficinas que están trabajando 24 horas para lograr culminar a tiempo todas las transacciones. Entiendo que los fallecidos a la madrugada de ayer (lunes) estaban trabajándose todavía”

El Diario: “El reporte del CPI (Centro de Periodismo Investigativo) menciona incluso nombres. Menciona a Ana María (Demorizi Castillo) y menciona a Florencio Fernández. Este estaba supuestamente en República Dominicana cuando aparece votando acá (Puerto Rico), y la fallecida había muerto en el 2011. O sea, ¿cómo explicamos esto?”

Padilla Rivera: “No hemos hecho investigaciones particulares. Aquella persona que estaba en República Dominicana y que aparece votando en Puerto Rico habría que ver si solicitó un voto adelantado. Yo tomo con mucho cuidado el reportaje del CPI. Actualmente, nosotros hemos referido ese asunto al Departamento de Justicia de Puerto Rico, porque ese reportaje se basa en un acceso ilegal al Registro General de Electores. Ese acceso a ese registro no tenía por qué tenerlo el CPI. Así que, cómo surge esa información; cómo comparan el Registro General de Electores con fallecidos; de dónde sale esa data, evidentemente está cuestionada. Nosotros sí podemos hablar de nuestros números, de nuestra información oficial, porque no le damos ningún tipo de crédito o validez al reportaje que hizo el CPI, porque la adquisición de esa información de nuestro registro fue de manera ilegal y nosotros no podemos avalarlo”

El Diario: “¿Por qué ilegal?, existe una libertad de prensa y los periodistas tienen que proteger a sus fuentes; es una cuestión ética de proteger sus fuentes y de dónde sacan cierta información”

Padilla Rivera: “Porque el acceso al Registro General de Electores solamente lo tiene la CEE y eso no fue producido por la CEE, el propio elector, y dudo que 900,000 electores le hayan dado acceso al CPI…es más, 5 millones, porque el Registro General de Electores tiene sobre 5 millones de récords electorales. Así que dudo que 5 millones, entre ellos fallecidos, le hayan dado el acceso…y otros que tienen acceso son los comisionados electorales. El Registro General de Electores establecido por el Código Electoral se usa única y exclusivamente para asuntos electorales”

Padilla Rivera: “Nosotros no estamos atentando contra la libre expresión, contra los derechos que tenga la prensa para informar, incluso de proteger sus fuentes; no tenemos ningún problema con eso. Sí tenemos problema en que se haya accedido de manera ilegal a esa información y que se brinde de manera incorrecta, porque incluso el CPI cita a esta presidenta e intercala la entrevista que se le hizo a esta presidenta dentro de ese reportaje como haciéndolo ver que esta presidenta avala esa información cuando a mí se me entrevista fuera de esos números; no se me hablan de esos números. Incluso, a nuestro director de sistemas de información y procesamiento electrónico, el CPI lo entrevistó, pero también lejos de ese reportaje y se intercala luego?Yo me distancio total y absolutamente como presidenta de la CEE del contenido de ese reportaje?”

El Diario: “A las personas que en estos momentos estén dudando de cómo la CEE maneja los procesos de cara a las elecciones, que piensen que puede haber fraude o irregularidades…¿cuál sería su mensaje final?”

Padilla Rivera: “La CEE trabaja arduamente para garantizar el derecho del elector; la protección del elector, no de ningún partido político, no de ningún interés político particular. Nosotros estamos implementando la tecnología en el proceso electoral para garantizar que, en efecto, el voto adelantado que es una de las preocupaciones principales que se puede tener sale con todas las garantías que tiene el correo postal; regresa con todas las garantías para evitar un doble voto. De igual manera, que las máquinas de escrutinio trabajen de manera correcta e ideal para que ese voto sea contado. Aquellos reglamentos, manuales o protocolos que se aprueban siempre son dirigidos o teniendo en mente la protección del elector. Todo el trabajo que se hace de manera institucional y oficial es protegiendo el interés del elector. Conocemos que, lamentablemente, todo lo que sale a la luz pública tiene la versión de quien lo expresa, pero sí nosotros le pedimos a los electores que nos escuchan, que nos ven, que leen las redes sociales o articulado de prensa que tenga la oportunidad de siempre escuchar las dos versiones, porque a veces escuchamos una nada más y nos inclinamos a una quizás porque simpatizamos con la persona que lo dice, porque la persona que lo dice puede representar algún interés político que tenga el lector; pero que de igual manera siempre se dé la apertura a la institución, como en este caso, para que salga a brindar información de manera oficial, con los datos, con los números; que tengan esa apertura de escuchar ambas versiones y que juzgue el elector”

