Julio César Chávez recibiría a Alejandra Guzmán en su clínica

Julio César Chávez, reconocido boxeador y ahora también figura en el ámbito de la rehabilitación, ha expresado su disposición a ayudar a quienes lo necesiten, independientemente de su fama. Al ser preguntado sobre la posibilidad de recibir a Alejandra Guzmán en su clínica, afirmó que las puertas de su centro están abiertas para cualquier persona que busque recuperarse de sus adicciones.

Chávez destacó la importancia de que las celebridades busquen apoyo y tratamiento cuando enfrentan problemas con el alcohol y las drogas, y mencionó que, a veces, el estigma que rodea a estas situaciones puede impedir que las personas busquen la ayuda adecuada. Además, sugirió que si Alejandra decidiera ingresar a una rehabilitación, sería un paso positivo hacia su bienestar.

“Si me piden la ayuda, yo ayudo a quien quiera. Pero no pongas palabras en mi boca. Conozco a Alejandra Guzmán, es amiga mía; la aprecio mucho. Pero no te puedo decir (sobre alguna adicción de la cantante). Hasta ahí nada más. Todo aquel que tenga un problema de adicción (puedo recibirlo)”, manifestó Julio César.

La situación de Guzmán ha generado mucha preocupación entre sus seguidores y familiares, quienes esperan que reciba la atención que necesita para superar estos desafíos. Al mismo tiempo, el apoyo de figuras como Julio César Chávez podría ser crucial para su proceso de recuperación.

Sylvia Pasquel habló de la caída de Alejandra Guzmán

“Evidentemente, es necesario (que Alejandra Guzmán) acuda a ver a un doctor para saber si no se lastimó sus rodillas, su cadera, eso es lo importante. Debe estar yendo al doctor. Al final me reservo mi opinión de lo que pasó, de lo que vi, de lo que se comenta, se rumora. Vamos a tomar atención en qué se revise, de sus rodillas, de su cadera, porque fue una caída fuerte”, reveló a los medios de comunicación.

“Luego se ponen unas plataformas que con tantito, que encuentren una piedrita, van al suelo. Vean lo que le pasó a Belinda y lo que le ha pasado a Alejandra también por usar esos zapatotes. Somos una familia, pero lo que pase adentro no tengo que contarlo”, añadió.

