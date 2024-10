Más de $130 millones de dólares: la fortuna de Andrés Iniesta

El legendario futbolista español Andrés Iniesta anunció su retiro del fútbol este martes a sus 40 años y luego de más de 20 años de carrera. Su trayectoria como jugador se desarrolló más que todo en el FC Barcelona, club en el cual jugó por 22 años contando su etapa de formación.

Durante sus años como futbolista Iniesta logró amasar una millonaria suma de dinero. La cual obtuvo entre salarios con sus clubes y algunas buenas inversiones. Lo que hace que su fortuna hoy en día tras su retiro alcance los $130 millones de dólares.

Este millonario patrimonio tiene gran porcentaje en negocios fuera del fútbol. Y es que como futbolista Iniesta debutó como profesional en 2002 y percibía un salario muy bajo, no es sino hasta la temporada 2006 cuando empieza a ser parte importante del equipo y en 2009 recibió una millonaria extensión hasta 2015 ganando cerca de $9 millones de dólares por temporada, salario que para 2013 ya alcanzaba los $14 millones y para su último año (2018) era de unos $16 millones de dólares.

Este salario se vio duplicado con su marcha al fútbol japonés en 2018 donde pasó a ganar $30 millones de dólares por temporada desde 2018 hasta 2023. Por lo que solo en salarios Iniesta llegó a facturar más de $200 millones de dólares.

Andrés Iniesta anunció su retiro como futbolista. Crédito: AP

Negocios de Iniesta fuera del fútbol

Desde temprana edad Iniesta hecho inversiones en distintos rubros fuera del deporte. Uno de sus negocios más exitosos es la empresa familiar Maresyterey que fundó en 2001 para invertir en propiedades inmobiliarias y que en 2020 ya contaba con una facturación de $25 millones de dólares, según la revista Forbes.

En 2010 Iniesta invirtió también en su propia bodega de vinos la cual además está en Fuentealbilla, pueblo natal del futbolista, y la cual actualmente tiene una facturación de unos $3 millones de dólares.

En 2018 Andrés junto a su esposa Anna Ortiz entraron al mundo de la moda con la marca de zapatillas Mikakus. La cual actualmente tiene presencia en 70 países.

Las más recientes inversiones de Iniesta llegaron en 2022 cuando fundó su marca personal de botines para fútbol llamada Capitten. Y la creación de la agencia Never Say Never (NSN), la cual se dedica al mundo del gaming, eSports, música y producción de contenido audiovisual.

Sin duda estos buenos movimientos en sus inversiones y los salarios ganados a lo largo de su carrera. Hacen que Andrés Iniesta, ahora retirado y con 40 años, tenga un patrimonio que alcanza los $130 millones de dólares.

