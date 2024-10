Edwin Castro mantendrá en sus manos el premio de los $2,040 millones del Powerball

Edwin Castro, el afortunado ganador del mayor premio en la historia de Powerball, puede respirar tranquilo.

Un juez del condado de Los Ángeles desestimó una demanda en su contra, presentada por un hombre que alegaba que le habían robado el boleto ganador. Con esta decisión, Castro sigue siendo el dueño legítimo de los $2,040 millones de dólares que ganó en 2023.

La historia comenzó cuando José Rivera, un jardinero de 43 años, presentó una demanda en febrero de 2023, afirmando que el boleto ganador que Castro había presentado no le pertenecía. Según Rivera, su excasero, Urachi F. “Reggie” Romero, le había robado el boleto la noche antes del sorteo. A pesar de esta acusación, Rivera no pudo demostrar cómo el boleto había pasado de las manos de Romero a las de Castro, un desconocido para él.

Rivera afirmaba que llevaba años jugando los mismos números y que el boleto ganador le pertenecía, pero durante todo el proceso legal, las autoridades de la Lotería de California defendieron la legitimidad del boleto presentado por Castro. La falta de pruebas físicas y la debilidad de la acusación fueron claves para que el juez finalmente desestimara la demanda.

El veredicto del juez en el caso de Edwin Castro

La decisión del tribunal del condado de Los Ángeles fue clara: la falta de evidencia sólida por parte de Rivera no justificaba continuar con el caso. Según los documentos judiciales, citados por TMZ, el magistrado enfatizó que Rivera no había proporcionado pruebas convincentes para respaldar sus afirmaciones de robo, lo que llevó a la desestimación del caso.

Durante las audiencias, Rivera manifestó frustración por no poder contratar a un abogado y se le vio visiblemente confundido en algunos momentos del proceso. En una ocasión, llegó a admitir que no contaba con los recursos suficientes para seguir adelante con la batalla legal, lo que agravó su situación.

Por su parte, el abogado de Edwin Castro, David De Paoli, presentó pruebas contundentes a favor de su cliente. De Paoli aseguró haber visto imágenes de las cámaras de seguridad que demostraban que Castro había comprado el boleto en cuestión. “He visto personalmente las grabaciones, y no hay duda: Edwin Castro es el legítimo comprador del boleto ganador del Powerball”, comentó el abogado a The New York Post.

A pesar de que la demanda fue desestimada, Rivera ha insistido en que dice la verdad y ha afirmado que no está “loco”. En declaraciones a los medios, expresó su esperanza de que el sistema judicial algún día lo escuche y pruebe que él es el verdadero ganador del premio.

Sin embargo, los errores en el proceso legal también jugaron en su contra. Rivera perdió un plazo clave para responder a una apelación presentada por los abogados de Castro, lo que debilitó aún más su caso. Durante el juicio, también presentó pruebas poco convincentes, como videos de TikTok de una persona que decía ser el verdadero Edwin Castro.

El juez recordó que los jugadores de lotería son responsables de proteger sus boletos, y que quien presente el ticket ganador es considerado el legítimo propietario, salvo que se demuestre lo contrario, lo cual no fue posible en este caso.

A pesar de la atención mediática que generó la demanda, Edwin Castro ha mantenido un perfil bajo desde que ganó el histórico premio de Powerball. En lugar de aparecer en entrevistas o hacer declaraciones públicas, Castro ha optado por disfrutar en privado de sus ganancias. Ha adquirido varias propiedades de lujo y vehículos en Los Ángeles, pero ha evitado el protagonismo.

Mientras tanto, José Rivera enfrenta problemas legales adicionales. Está acusado de presentar una denuncia falsa ante la policía en Pasadena, lo que podría acarrearle una multa o incluso una condena de cárcel si es declarado culpable. Esto representa un nuevo obstáculo para Rivera, quien ya ha perdido su oportunidad de impugnar la legitimidad del boleto de Castro.

