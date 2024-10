Lucía Méndez dice que ‘Canelo’ Álvarez es su amor platónico

Lucía Méndez ha causado revuelo en la alfombra roja de la serie “La Máquina” al hacer algunas confesiones sobre su vida amorosa y sus preferencias. La actriz mexicana, conocida por su trabajo en telenovelas como “Marielena”, “Señora Tentación” y “Amor de nadie”, dejó claro que siente atracción por el famoso boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez, aunque se trata de un amor platónico, ya que el mexicano está casado con Fernanda Gómez.

“Si el Canelo hubiera estado cuando yo era joven no se me va vivo. Adulterio no, mi papá me dijo un día: ‘nunca un casado, hija, porque el día que tú andes con un casado, esas lágrimas de esa mujer las vas a pagar tú’, nunca andaré con un casado”, reveló a los medios de comunicación.

Con una sonrisa, Méndez reflexionó sobre cómo si Canelo hubiera estado en su juventud, lo habría encontrado irresistible. Sin embargo, al ser cuestionada sobre la posibilidad de tener un encuentro con él, fue firme en su postura: no se involucra con hombres casados. Citó una lección de su padre, quien le aconsejó que nunca debe comprometerse con alguien que ya está en una relación.

A pesar de las insinuaciones y comentarios, Méndez subrayó que no se debe malinterpretar su admiración por Canelo, afirmando que solo es una fantasía romántica y nada más. Su historia con Luis Miguel también se sumó a la conversación, recordando su pasado amoroso, pero dejando claro que ahora se mantiene firme en sus principios respecto a las relaciones.

Lucía también dio detalles de lo escandalosa que fue su relación sentimental con ‘El Sol de México’, al tiempo que detalló que él le dedicó “Fría como el viento”. Sin embargo, ella dijo que “lo dejé plantado, fui fría como el viento, pero me enamoré de Pedro Torres, ni modo, ¿qué puedo hacer? Fue una relación bien divertida, una relación a destiempo porque yo era más grande que él. Quiero mucho a Mickey, lo adoro, lo amo”.

Sigue leyendo:

· Lucía Méndez sobre Wendy Guevara: “No la conocía nadie”

· Angelique Boyer le dio vida a ‘Diana Salazar’ y ella reveló la postura de Lucía Méndez

· Lucía Méndez asegura que insultó a Verónica Castro en un reality show para levantar el rating