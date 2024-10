Robert García quiere aclarar sus problemas con Julio César Chávez

El entrenador de boxeo mexicano, Robert García, se mostró bastante tranquilo a pesar de la polémica que protagonizó con el mítico peleador mexicano Julio César Chávez tras las palabras que se dijeron previo a la cancelación del combate entre su hijo Omar Chávez y Misael Rodríguez a causa del sobrepeso que tuvo antes del enfrentamiento.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista con Kristyna Ramírez, García enfatizó que no le sorprendieron los insultos que realizó el antiguo campeón mundial y resaltó que espera poder hablar con él muy pronto para poder solucionar la situación y no crear una enemistad.

“No me sorprendieron los adjetivos que Julio cesar Chávez usó hacia mí, porque yo sé que tiene un carácter fuerte. Yo ya lo había visto así, ya lo había visto hablarle a la gente así. Entonces, no me sorprendió”, expresó.

Robert García también informó que con respecto a la cancelación de este combate en Pachuca, Omar Chávez no quiso cumplir con el pesaje de la arena que era impuesto por la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México mientras que el equipo del ‘Chino’ Rodríguez insistía en que debía hacerlo para subir al cuadrilátero, lo que terminó generando la reacción negativa por parte de todos y posteriormente la cancelación de la pelea.

“Con Chávez, cuando tengamos tiempo, voy a hablar con él porque me faltó el respeto, y me dijo cosas que no debió decirme. Y lo voy a hablar con él, no de mala manera, porque yo conozco a Chávez y sé cómo reacciona, sé cómo es él. Todos saben como es, por eso todos le tienen miedo, en Zanfer, en las comisiones, promotores, todos le tienen miedo”, resaltó.

“Porque cuando Chávez se enoja dice muchas cosas. A nosotros nos dijo todo eso, pero yo sé cómo es él, por eso cuando haya oportunidad, voy a hablar con él de buena manera, y aclarar las cosas en el momento en el que él me dio el abrazo, porque yo pensé que había pelea, pero como les digo yo no sé cuánta es la diferencia en kilos, y luego ya con todo el equipo, todo el equipo decidió que era demasiado peso y no se podía pelear. Algo podía pasar. Yo no podía forzarlo (a Misael) a tomar la pelea”, concluyó García.

