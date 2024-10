Entrenador de Beterbiev se olvida del Canelo y quiere enfrentar a David Benavídez

John Scully, entrenador asistente del ruso y campeón unificado de los pesos semi pesados Artur Beterbiev, ya se siente victorioso con el enfrentamiento de este 12 de octubre ante Dmitry Bivol y resaltó que le gustaría que su peleador se enfrente contra David Benavídez en el próximo combate que protagonice; con esto deja a un lado la posibilidad de luchar contra el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Estas declaraciones las realizó Scully durante una entrevista ofrecida para el podcast United Boxing, donde detalló que le encantaría ver nuevamente al Canelo en los pesos semipesados, aunque reconoció que es algo bastante difícil de que suceda, por lo que ya piensan en el rival mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Me encantaría que Canelo volviera a subir de nuevo a semi pesados. No soy de los que llaman cobarde a alguien. Entiendo que es un negocio y que son estratégicos. (Canelo) subió a peso semi pesado dos veces y no peleó contra Artur. No eligió pelear contra Artur. Obviamente hay una razón para eso”, expresó.

“Me encantaría que Artur tuviera esa pelea para que pudiera ganar ese tipo de dinero, el dinero que se merece. Debería ser mucho más conocido de lo que es. Si dijera que yo tengo a este peleador que ha noqueado a todos los que se han enfrentado a él. Que quiere pelear con todos. Literalmente no le tiene miedo a nadie en ninguna categoría de peso. Pelearía contra cualquiera en la tierra. ¿Quieres verlo a él o a alguien más?”, agregó.

John Scully sostuvo que dicho enfrentamiento sería beneficioso para Artur Beterbiev al ser mucho más alto que el Canelo, lo que le da una ventaja natural de la que podría terminar prácticamente cosechando una victoria; asimismo habló sobre otros temas que la rehidratación en la pelea.

“Me encantaría la pelea (de Canelo) para Artur, pero si me preguntas con honestidad, sí, por supuesto que es demasiado pequeño. Es mucho más pequeño que Artur. La gente dirá que ya le ganó a Kovalev, pero esa gente olvida lo que (Canelo) le hizo a Kovalev. Kovalev no pudo ganar peso después del pesaje. Le permitieron rehidratar solo como 10 libras, ocho libras, lo que fuera. Podrías decir que simplemente no lo dejaron ganar peso. Simplemente dispárale en la cabeza con una pistola. Lo mataste con esa estipulación”, dijo.

Vota por Benavídez

A pesar de todos los puntos que dijo, el entrenador de Beterbiev enfatizó que por como se está manejando el boxeo actualmente el combate contra David Benavídez sería mucho más adecuado, especialmente por ser su rival mandatorio y por las grandes cualidades que posee que generarán un verdadero espectáculo.

“Si lo recuerdan, en la pelea con GGG, Canelo se veía pequeño. En el pesaje, recuerdo ver una foto de ellos y decir que no me había dado cuenta de que Canelo fuera tan pequeño. Eso fue contra GGG. Imagina cómo se verá junto a Artur. Así que por el dinero y la fama y todo eso, me encantaría ver esa pelea, pero creo que la pelea más grande, aunque probablemente sería por menos dinero, es la de Beterbiev contra David Benavidez en 175 libras”, concluyó.

