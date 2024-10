Dos muertos en accidentes viales en pocas horas en Nueva York: año fatal en el asfalto

Dos hombres engrosaron en pocas horas la larga lista de fatalidades en el asfalto neoyorquino en 2024.

La madrugada de ayer un peatón que cruzaba una calle en Brooklyn fue atropellado fatalmente por un conductor que se dio a la fuga, informó la policía de Nueva York.

El hombre cruzaba Lafayette Ave. en Bedford Ave. en Bedford-Stuyvesant alrededor de las 3 a. m. cuando fue atropellado por un conductor. Paramédicos lo llevaron al New York-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital, pero no pudieron salvarlo. Se cree que tenía unos 50 años, pero no portaba ningún documento y la policía estaba trabajando para determinar su identidad.

Las imágenes de vigilancia captaron a la víctima saliendo del cercano “Olive Tasty Deli” con una bolsa antes de intentar cruzar Lafayette Ave. en dirección oeste con el semáforo en rojo. Desde el cruce de peatones, el hombre parece notar algo fuera de cámara y echa a correr momentos antes de que una camioneta blanca lo embista mientras avanza a toda velocidad hacia el norte por Bedford Ave. En ningún momento se puede ver a la camioneta deteniéndose en las imágenes obtenidas.

La violencia vial ha matado a 27 peatones en Brooklyn este año, 59% más que en este momento el año pasado, según Transportation Alternatives, grupo de defensa de peatones y ciclistas, que emitió un comunicado sobre este accidente.

El auto se alejó a toda velocidad del lugar y no ha sido atrapado. Ayer la policía estuvo rastreando el área en busca de más imágenes de vigilancia que pudieran ayudarlos a identificar al conductor o su vehículo. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Previamente, la noche del miércoles, Abdumalik Kurbanov murió a los 21 años salió despedido de su motocicleta Yamaha y aterrizar en el asfalto tras chocar con la conductora de una camioneta SUV en Staten Island.

Kurbanov conducía hacia el sur por Richmond Ave. en Eltingville cuando chocó con un Chevy Trailblazer cerca de Amboy Road. Paramédicos lo llevaron rápidamente al Staten Island University Hospital North, pero no pudieron salvarlo.

La mujer de 25 años que conducía el Trailblazer fue llevada al mismo hospital con heridas leves. Kurbanov estaba a unas 4 millas de su casa cuando chocó, según la policía de Nueva York. No se presentaron cargos de inmediato mientras la policía continuaba con su investigación, reportó Daily News.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 por el entonces nuevo alcalde Bill de Blasio, quien prometió hacer que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para este año 2024. Pero la realidad muestra todo lo contrario.

Este mes varias calles de Nueva York ya comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, aprobada en mayo, en honor a un niño de 12 años que murió atropellado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn.

En diciembre la gobernadora Hochul firmó además la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.