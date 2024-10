Pati Chapoy revela quién habría sido su sucesora en ‘Ventaneando’

Pati Chapoy, en su participación en el programa radiofónico de Jessie Cervantes, manifestó su deseo de que esta persona asumiera un papel relevante en “Ventaneando”. Ella indicó que en el pasado había habido planes concretos para que esta persona se uniera al espacio, pero la mudanza de país de la posible sucesora impidió que esos planes se concretaran.

“Las personas que están son las que he querido que estén. Lamenté mucho la salida de Mónica Garza, obviamente de Jimena Pérez, La Choco, porque antes de que ella tomara la decisión de irse a vivir a Madrid con su familia, yo había platicado con ella de que la quería preparar para que fuera mi sucesora dentro del programa“, dijo en la radio.

Esta situación refleja no solo el reconocimiento por parte de Chapoy del cambio generacional que implica el liderazgo de un programa tan icónico como “Ventaneando”, sino también su visión hacia el futuro del programa, asegurándose de que esté en buenas manos cuando llegue el momento de su retiro. La búsqueda de un sucesor adecuado es un tema recurrente en el mundo del entretenimiento, donde la continuidad y la adaptación a las nuevas audiencias son vitales para el éxito.

“Así sucede, ella tomó una decisión muy personal de irse con su familia por el tema de su hijito y esa es también una parte que no se conoce de los conductores, también tienen derecho a irse porque ya no les gusta estar ahí, como fue el caso de Atala Sarmiento, como el caso personal de La Choco, más allá de los que se fueron creyendo que iban a tener más impulso o más éxito, como Juan José, Martha Figueroa, Álvaro Cueva. Ellos tomaron la decisión de irse, que después no estén muy a gusto con esa decisión, ya no es cosa mía, pero creo que básicamente yo sí extraño a Mónica y a La Choco”, expresó.

La trayectoria de “Ventaneando” a lo largo de casi dos décadas es testimonio de la capacidad de su equipo para reinventarse y mantenerse relevante en un medio en constante cambio. Con Pati Chapoy como figura central, el programa ha sabido diversificarse y contar con la participación de otros talentosos conductores, lo que le ha permitido no solo sobrevivir, sino también prosperar en la competitiva industria del entretenimiento en México.

“Con cada uno de los conductores que han estado en el programa hablé con ellos, pero no era la primera vez. Yo he seguido en comunicación con la mayoría, unos muchos más cercanos y otros menos cercanos. Martha no pudo ir porque estaba en Miami con su hijo, obviamente Atala en Barcelona, La Choco sí estuvo”, mencionó.

