Marjorie de Sousa anuncia que se operó en Colombia

La actriz venezolana Marjorie de Sousa publicó en su cuenta en Instagram un video en el que habló de la operación a la que se sometió recientemente para retirarse los implantes que tenía en sus senos.

“Les quiero postear un video que para mí es muy importante, sé que algunas mujeres se van a sentir identificadas conmigo. No quería dejar de compartir con ustedes esa información porque a lo mejor las mujeres que tenemos implantes están sintiendo cosas similares. En mi caso tenía y hace unos meses decidí explantarme con un médico muy reconocido que se está dedicando a explantar a muchas pacientes que han presentado síntomas por tener implantes”, reveló.

En la publicación, añadió: “Me siento muy feliz de haber tomado esta decisión, la verdad no lo hacía por miedo”. La artista explicó que se hizo esta cirugía porque sentía algunas incomodidades en su cuerpo”.

Marjorie de Sousa también ha tenido varios cambios en su cuerpo:”Me siento mucho más activa, con más ánimo, desde que me las quité, no se me han hinchado más los pies, los tobillos, yo no sé por qué me pasaba esto”.

Dijo que la operación merece varios cuidados, pero siente que es una gran oportunidad para mejorar su salud.

En el material, la venezolana compartió varias fotos de cómo lucía su cuerpo y por ello decidió hacerse esto, sobre todo porque presentó fuertes síntomas como migraña, dolores e hinchazón.

Además, habló del doctor Alan González, quien fue el encargado de hacerle este procedimiento en Medellín.

“Cuando confirme que quería esto desde mucho antes, comencé a seguirlo y cada testimonio de sus pacientes me acercaba más a lo que yo sentía y al ver el después, más seguridad me daba el paso que quería dar. Hoy me siento feliz con mi Marjorie y amo volver a verme como yo era. Gracias, gracias, gracias 🥰🙏🏻espero que esto te ayude a ti”, dijo.

