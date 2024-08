Marjorie de Sousa habló de su faceta como madre soltera

Marjorie de Sousa se tomó el tiempo para disfrutar de unas merecidas vacaciones junto a su hijo Matías en Florida. Su viaje a Kissimmee, donde visitaron el parque Epcot y disfrutaron de varias actividades emocionantes. Es genial ver que, a pesar de su apretada agenda en la actuación, buscó un espacio para crear recuerdos inolvidables con su pequeño, quien desde hace años no ve a su papá.

“Mi hijo es mi vida entera, desde que soy mamá me cambió todo, me cambió hasta el rumbo de mi vida. Mati me regaló un hogar, Mati es mi verdadera familia, él es mi centro, es mi cómplice, mi compañero en todo, me hace reír, siempre es muy atento conmigo, me cuida, mi relación con mi hijo es un regalo que doy gracias a Dios todos los días”, dijo en exclusiva para ‘People en Español’.

“Esta etapa en mi vida la describo como perfecta, única, irrepetible, y es por eso que procuro sembrar momentos únicos en nuestras memorias. Yo agradezco todo en mi vida, sé que hoy soy más fuerte, una versión mucho mejor de mí, amo lo que tengo y agradezco poder tener salud y hacer lo que me gusta para darle a mi hijo lo mejor de mí siempre en todos los sentidos”, dijo a la mencionada revista.

Además, su éxito en las telenovelas refleja su talento y dedicación en la industria del entretenimiento. Sin duda, Marjorie es un ejemplo de cómo equilibrar la vida familiar y una carrera exitosa con ayuda de sus seres queridos, tomando en cuenta que su relación con Julián Gil (padre de su hijo) no es la mejor desde hace muchos años.

“Con Mati lo disfruto todo, él es mi mejor compañero de vida, no existe un lugar donde estemos que no estemos riéndonos y divirtiéndonos. Estar con él es alegría, aunque estemos en la casa sin planes de hacer nada, la pasamos increíble. Mi día a día con Mati, pues siempre despertamos temprano, lo llevo al cole, hace sus actividades y luego está en fútbol y karate, en las tardes tiene inglés y luego tenemos ratos libres para irnos al cine o jugar en casa. Cuando podemos salimos de viaje, ya sea la playa o a la montaña, somos muy activos y él es el mejor compañero de viaje y de todo”, agregó la venezolana a ‘People en Español’.

