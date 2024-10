Lili Estefan le manda mensaje a Marjorie de Sousa por disputa con Julián Gil

Lili Estefan le respondió a Marjorie de Sousa, actriz venezolana, quien fue entrevistada por el programa El Gordo y la Flaca y reaccionó a las declaraciones que hizo Julián Gil en ese show por la polémica que tienen con su hijo Matías.

Luego de que el actor argentino le pidiera nuevamente a su ex que le deje ver a su hijo, la artista criticó que en el espacio de entretenimiento lo defiendan a él.

Sin embargo, Lili Estefan aclaró: “Obviamente El Gordo y la Flaca es un programa que recibe a todos, hemos escuchado en varias ocasiones la opinión de Julián Gil, también Julián Gil en las redes sociales se ha desbocado pidiendo que por favor quiere ser parte del crecimiento de Matías, que es su hijo”.

La presentadora de televisión dijo que en el programa no están de parte de nadie, pero que ella siente que la versión de Julián es muy certera: “Madre y padre deben de crecer con su hijo, no importa si el matrimonio no funcionó, no importa lo que pasó, ambos padres deben hacer el esfuerzo porque ese hijo pueda crecer con ese amor, esa unión, esa vibra que te mantiene ahí, que sea tu fuerza”.

Roberto Hernández, quien acompañaba a la flaca, también habló sobre el tema: “Lili, yo te hablo de la experiencia porque vengo de un matrimonio separado y es lo que dices tú, a pesar de que seas un mal marido, eso no te convierte en un mal padre y esto que está pasando que él dice que le paga manutención, ella dice que es solo ella, pero Marjorie todavía no ha dado la versión de por qué no deja ver al niño”.

Lili Estefan insistió en que solo quieren lo mejor para el niño porque al final Julián Gil es su papá.

El conflicto entre Marjorie de Sousa y el actor ha sido durante años, teniendo distintos momentos controversiales por los mensajes que entre ellos se han enviado.

Sigue leyendo:

· Julián Gil no se le queda callado a Marjorie de Sousa

· Marjorie de Sousa anuncia que se operó en Colombia

· Marjorie de Sousa habló de su faceta como madre soltera