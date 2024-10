Yahir contó que su hijo lo dejó “plantado” tras su reconciliación

Yahir comentó que, a pesar de la reconciliación y los esfuerzos por restablecer la comunicación, su hijo Tristán todavía muestra ciertas reservas. En este reciente encuentro con la prensa, compartió que durante una actividad familiar había intentado acercarse a él para mostrarle su apoyo y cariño, pero se encontró con un rechazo inesperado. Según el cantante, su primogénito lo evitó y no le dirigió la palabra, lo que dejó decepcionado y reflexionando sobre la complejidad de sus sentimientos como padre.

A pesar de este desplante, Yahir expresó su deseo de seguir adelante y trabajar en su relación, reconociendo que los procesos de sanación llevan tiempo. El cantante aseguró que continuará apoyando a su hijo y que la comunicación es clave para superar las barreras que aún persisten entre ellos. Yahir se mostró esperanzado de que, con el tiempo, su relación se fortalecerá y logrará reconectar plenamente con Tristán.

Durante una entrevista concedida a varios medios de comunicación dijo que: “Él está produciendo y eso me gusta. Me encantaría que me produjera algo, claro que sí”. Sin embargo, no dudó en manifestar que las cosas entre ellos no estaban fluyendo: “De hecho, iba a venir, pero me volvió a dejar plantado”.

Yahir había arreglado las cosas con su hijo

Fue iniciando el mes de junio cuando el cantante contó que luego de haber transcurrido tres años, las cosas entre él y su hijo Tristán finalmente fueron resueltas para aquel entonces, lo que sin duda le terminó generando gran felicidad de poder seguir disfrutando de su familia.

“Tristán es un morro (chico) brillante, es un morro de verdad que yo admiro mucho y todo, ha sido muy difícil la relación y ha sido muy complicado en muchos temas, pero hemos platicado y hemos (tenido) platica sana, porque muchas veces tenemos ideas o versiones de las cosas. Creo que lo más sano es eso, podernos sentar, hablar como unos adultos”, dijo a Ventaneando.

Yahir también agregó: “Yo mis respetos para lo que él haga y diga y él ya no es un chamaco, no depende de mí tampoco, él hace sus cosas. Yo creo que lo más importante de todo siempre va a ser el respeto y la comunicación, estar, el amor”.

