Yahir expresó lo alegre que está por recuperar su relación con su hijo Tristán luego de varios años

Yahir expresó que la reconciliación con Tristán ha sido un proceso largo y difícil, pero valió la pena cada esfuerzo para restablecer su relación. Agradeció a su hijo por ser comprensivo y estar dispuesto a darle una segunda oportunidad. El cantante reconoció que no fue un padre perfecto, pero está comprometido en enmendar sus errores y fortalecer su vínculo con el joven.

“Tristán es un morro (chico) brillante, es un morro de verdad que yo admiro mucho y todo, ha sido muy difícil la relación y ha sido muy complicado en muchos temas, pero hemos platicado y hemos (tenido) platica sana, porque muchas veces tenemos ideas o versiones de las cosas. Creo que lo más sano es eso, podernos sentar, hablar como unos adultos”, expresó durante una entrevista exclusiva para el programa ‘Ventaneando’.

“Yo mis respetos para lo que él haga y diga y él ya no es un chamaco, no depende de mí tampoco, él hace sus cosas. Yo creo que lo más importante de todo siempre va a ser el respeto y la comunicación, estar, el amor. Siempre lo he propuesto, pero ha sido difícil, pero ahí vamos”, añadió el cantante para el mencionado programa.

El artista reveló que Tristán ha heredado su pasión por la música y la actuación, lo cual le llena de orgullo y emoción. Yahir está ansioso por querer compartir escenario con su hijo, momento donde podrán demostrar su talento y compartir momentos únicos juntos.

“Musicalmente, está en un momento muy interesante él también, lo cual me da mucho gusto, produciendo sus cosas, todo, entonces cuenta con mi apoyo“, manifestó.

La reconciliación entre Yahir y Tristán es un ejemplo de que siempre es posible reconstruir lazos familiares, trabajar en la comunicación y el entendimiento mutuo. El cantante espera seguir fortaleciendo su relación con su hijo y construir un futuro lleno de amor y complicidad.

“Estoy más tranquilo, sí, claro, después de hablar estoy más tranquilo. Me dejó plantado, pero espero (que vaya). Viene Monterrey, Guadalajara, algunas otras cosas y esperemos que pueda echarse la vuelta”, dijo durante la conversación.

