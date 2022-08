Yahir reconoce que en varias ocasiones ha anexado a su hijo en centros de rehabilitación

Ante los ojos de sus fans, Yahir Othón Parra, el cantante que surgió del reality show “La Academia” es un personaje exitoso a quien poco le debe faltar para sentirse plenamente satisfecho de la vida que ha logrado.

Sin embargo, fuera de los estudios de grabación y alejado de los escenarios el intérprete originario de Hermosillo, Sonora, sufre por no haber logrado inculcar en su hijo Tristán los valores adecuados para mantenerlo alejado del mundo de la drogadicción.

“No he podido yo lograr nunca tener un peso más fuerte como padre que las amistades. Siempre terminan ganando las malas amistades”, declaro recientemente en una entrevista concedida al programa de televisión “Ventaneando”.

Yahir asegura que nunca va a dejar solo a su vástago pese a la radical transformación que le produce el consumo de drogas.

“No voy a permitir las adicciones porque yo no soy adicto, nunca lo he sido. Siempre he sido un vato sano. Me encanta eso. Y él, cuando se pega es distinto, y cuando está en tema de adicción, a mí no me gusta cómo es”, sostuvo.

Algo que lastima al cantante de 43 años es que las ocasiones cuando han tenido que internar a Tristán en centros de rehabilitación nunca ha sido por su propia voluntad.

“Todo el tiempo que ha estado en clínicas ha sido impuesto por su mamá y papá, por nosotros, pensado, platicado, armado, cuando hemos visto ya que ha tocado verdaderamente fondo hemos recurrido a la ayuda profesional, a las clínicas”, dijo.

No obstante, el chico no ha mejorado y de acuerdo con Yahir en gran medida ello se debe a la influencia de malas compañías.

“Se nos sale de las manos y tenemos que acudir a alguien. He intentado 20 mil veces, lo he intentado demasiado, pero las malas amistades siempre están ahí”, subrayó.

Lo cierto es que en todo momento Yahir estará pendiente de la evolución de su hijo a quien desea guiar en su camino.

“A mí lo que me interesa realmente es que esté bien; que tome buenas decisiones, que crezca en todos los niveles”, concluyó.

