Pareja de Nueva Jersey gana lotería gracias a superstición

Una pareja de Nueva Jersey acaba de ganar un impresionante premio de $1,748,048 en la lotería ‘Jersey Cash 5’, gracias a una superstición que los llevó a cambiar de lugar para jugar.

Después de que un gran premio fue ganado en su tienda de siempre, decidieron probar suerte en un nuevo establecimiento, el Little Falls Beverage and Bar, ubicado en la calle Main Street, Little Falls, Condado de Passaic.

El día del sorteo, el 21 de septiembre, la intuición de uno de los cónyuges fue clave.

Mientras disfrutaban del desayuno, el ganador comenzó a verificar los números y, para su sorpresa, todos coincidían. “Primero uno, luego otro, y otro más…”, dijo emocionado a las autoridades de la Lotería de Nueva Jersey.

Los números ganadores de ese día fueron: 06, 07, 18, 32 y 42.

El otro boleto ganador fue vendido a través de la app Jackpocket, y ambos minoristas recibieron un bono de $2,000 por vender los boletos premiados.

La pareja, que se llevará a casa $874,024, tiene planes para realizar reparaciones en su hogar y disfrutar de unas vacaciones soñadas.

“Esto nos da un poco de confort. Un pequeño colchón y algo de seguridad”, dijo uno de los ganadores.

Aún en estado de incredulidad, el ganador le pidió a su esposa que lo pellizcara para asegurarse de que no estaba soñando.

En Nueva Jersey, los ganadores de la lotería tienen derecho a permanecer en el anonimato, según una ley firmada por el gobernador Phil Murphy.

Jersey Cash 5 es un juego de lotería que permite a los jugadores seleccionar cinco números del 1 al 45, y se realizan sorteos todos los días a las 10:57 p.m.

