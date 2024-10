Ganó $28 millones en el Powerball; su familia quería obligarlo a compartir con ellos su premio

En febrero de 1999, la vida de Timothy Schultz, un joven de 21 años que trabajaba en una gasolinera y estudiaba en Iowa, cambió para siempre.

En ese momento, Schultz se convirtió en el ganador del premio mayor de la lotería Powerball, llevándose a casa la increíble suma de $28 millones de dólares. Aunque la mayoría de las personas sueñan con ganar una fortuna de ese calibre, Schultz pronto se dio cuenta de que el dinero trae consigo una serie de desafíos y responsabilidades que no esperaba.

Antes de su gran victoria, Schultz había tenido un sueño que él describe como premonitorio. En su sueño, se veía ganando la lotería, lo que lo motivó a comprar boletos de manera regular, aunque en pequeñas cantidades. Cada semana, compraba uno o 2 boletos de la Powerball con la esperanza de que su sueño se convirtiera en realidad.

El 10 de febrero de 1999, el destino le sonrió. Según Schultz, su padre fue el primero en informarle, emocionado, que el boleto ganador de la Powerball se había vendido en Iowa. Recordando su compra, Timothy buscó frenéticamente el boleto y lo encontró arrugado en su habitación. Tras verificar los números, se dio cuenta de que era el afortunado ganador de $28 millones. Schultz recuerda que él y su padre celebraron el momento, saltando y abrazándose como niños emocionados.

La reacción de su familia y amigos al enterarse de que había ganado la lotería

A medida que la noticia de su victoria se hizo pública, Schultz comenzó a recibir innumerables felicitaciones, llamadas y mensajes. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue la cantidad de personas que no conocía y que le pedían ayuda económica. Este fue solo el comienzo de una serie de situaciones inesperadas que tendría que enfrentar.

Al poco tiempo, comenzó a recibir presión de algunos miembros de su familia y amigos cercanos. Un familiar le dijo explícitamente que, al haber ganado una cantidad tan grande de dinero, ahora tenía la “obligación” de ayudar económicamente a los suyos. Esto hizo que Schultz reflexionara sobre cómo debía manejar su fortuna y cómo establecer límites claros para proteger su bienestar financiero.

Consciente de la responsabilidad que conllevaba administrar una fortuna como la suya, el joven decidió buscar asesoría financiera profesional antes de recibir el dinero. Después de consultar con expertos, optó por retirar el premio de inmediato, lo que resultó en un pago de poco más de $15 millones, tras los impuestos. Junto a sus asesores, diseñó un plan de inversión conservador que le permitiría vivir de manera cómoda y segura a largo plazo.

Parte de su plan incluía ayudar a su familia, pero dentro de sus posibilidades y sin comprometer su estabilidad financiera. Puso límites claros y aprendió a decir “no” cuando las expectativas y solicitudes eran excesivas. Sin embargo, estas decisiones no fueron fáciles. Schultz admite que algunos de sus familiares y amigos no tomaron bien sus límites, lo que afectó sus relaciones personales. A pesar de esto, priorizó su seguridad financiera, entendiendo que no podía complacer a todos.

“Cuando me puse firme, dañé mis relaciones con algunos miembros de mi familia, a quienes amaba mucho”, compartió en una entrevista. Aunque fue un proceso emocionalmente difícil, Schultz sabía que era lo correcto para garantizar su estabilidad a largo plazo. Con el tiempo, aprendió a gestionar tanto las demandas externas como el impacto emocional de su victoria.

Tras recibir el dinero, Schultz decidió mudarse a otro estado para escapar de la constante atención mediática y del círculo de personas que lo veían solo como una fuente de ingresos. Aunque había ganado una cantidad significativa de dinero, no quería que su vida girara en torno a la riqueza. Decidió volver a la universidad para estudiar cine y periodismo, 2 áreas que siempre le habían apasionado. Según él, tener un propósito y un objetivo claro le dio una razón para levantarse cada mañana.

Durante su primer año como millonario, Schultz y un grupo de amigos emprendieron un viaje de aventura, eligiendo su destino al azar tras lanzar un dardo en un mapa. Este los llevó a Canadá, donde pasaron tiempo disfrutando de la naturaleza y desconectándose de las presiones de su nueva vida.

El dinero no garantiza la felicidad

A lo largo de los años, Timothy ha reflexionado sobre la relación entre el dinero y la felicidad. En sus propias palabras, el dinero puede comprar tiempo, lo que permite a las personas aliviar el estrés relacionado con las deudas y enfocarse en lo que realmente les apasiona. Sin embargo, también ha aprendido que el dinero, por sí solo, no garantiza la felicidad.

“Simplemente, estoy agradecido por lo que tengo”, comentó. Hoy en día, Schultz comparte su experiencia en su podcast, “Lotería, sueños y fortuna”, donde entrevista a otros ganadores de loterías y ofrece consejos sobre cómo manejar grandes sumas de dinero de manera responsable.

