Manejador de Bivol protestará tras el combate contra Artur Beterbiev

El manejador del peleador ruso Dmitry Bivol, Vadim Kornilov, informó a los medios de comunicación que presentará una protesta luego de la derrota que sufrió su protegido este fin de semana ante el campeón unificado de los pesos súper medianos, Artur Beterbiev, al asegurar que tanto él como su equipo ya conocían el resultado de las tarjetas emitidas por los jueces antes que estas fueran leídas en el ring.

Estas declaraciones las realizó Kornilov durante una entrevista ofrecida para BoxNation, donde detalló que el combate entre Bivol y Beterbiev fue bastante parejo a pesar que dos de los jueves vieron como vencedor al campeón unificado; de igual forma sostuvo que su equipo ya conocía el resultado de las tarjetas y consideró que eso podría ser un manejo de influencias.

“Estoy hablando con todos y vamos a presentar una protesta. Al final del día, sabemos que estas cosas no funcionan, pero al menos el juez tiene que tener algún tipo de responsabilidad en su mente por lo que hizo. Se está volviendo muy destructivo para el deporte lo que están haciendo. Los organismos tienen supervisores, estos supervisores son amigos de los jueces, se abrazan con los promotores, y parece como si fuera una gran maquinación”, expresó.

Kornilov denunció que lo que más le generó rechazo fue el tarjetón en el que dieron como vencedor a Beterbiev por un marcador de 116-112 al considerar que la pelea fue demasiado pareja como para darle ocho rounds a Beterbiev y solo cuatro a Bivol.

“Sería bueno que pudieran sentar a este juez y hacerle contar los golpes que conectaron. Que vea de dónde sacó su tarjeta de 116-112 y cómo contó los golpes conectados por Beterbiev sobre Bivol para llegar a esa tarjeta de puntuación. Cuando subí al ring después de la pelea, vi a todo el equipo de Beterbiev, incluyendo a toda la gente de Top Rank, sonriendo. Así vi que ellos ya sabían que habían ganado. Eso es una violación, no se supone que deben saber la decisión antes de que se anuncie al ganador. Ellos ya sabían la decisión y eso es algo que no me gusta”, detalló en sus declaraciones.

Cuestiona el profesionalismo

Para finalizar, el manejador de Dmitry Bivol criticó la forma en la que actuaron los supervisores de este combate debido a que uno de ellos felicitó a los miembros de Top Rank luego de ser declaraciones ganadores; consideró que eso resulta una falta de profesionalismo y de claro favoritismo.

“Otra cosa que vi fue a los supervisores subiendo al ring, vi a uno de los supervisores europeos, creo que el supervisor de la OMB, felicitando a los tipos de Top Rank antes de que anunciara la decisión. ¿De qué se trata eso? ¿Qué tipo de relación de amigos tienen entre ellos? Pueden ser amigos, no me importa, pero ¿por qué está contento con sus amigos de Top Rank antes de que se anuncie la decisión? ¿dónde está el profesionalismo del deporte?. Si esto fuera un deporte del sistema olímpico, donde hay subjetividad en la puntuación lo entiendo, ¿por qué otros funcionarios actúan como amigos y anteponen eso al profesionalismo y a las tarjetas de puntuación reales?”, dijo.

“Eso tiene que cambiar. Creo que en algún momento algunas personas se van a enojar tanto con esto y van a decir que es suficiente, van a crear su propio título y van a tratar de limpiar el sistema y hacer que funcione. Creo que esa es la única forma de resolver esto”, concluyó.

