Artur Beterbiev advierte a Dmitry Bivol: “Me vuelvo una bestia”

El boxeador ruso Artur Beterbiev se mostró completamente enfocado en poder conseguir una contundente victoria este sábado 12 de octubre ante su compatriota Dmitry Bivol para mantenerse como el campeón unificado de los pesos súper medianos luego de cumplir con el pesaje oficial para e combate.

En declaraciones ofrecidas para SunSport, el pugilista fue preguntado sobre lo aterrador que es para todos sus contrincantes al momento de subir al ring, esto debido a las palabras de diversos peleadores que lo han enfrentado como Callum Johnson, Anthony Yarde y Callum Smith.

“¿Me devoro sus almas? No lo sé. Creo que ellos lo saben mejor, así que hay que escucharlos a ellos. Ellos lo habrán sentido. Yo solo hago mi trabajo y sigo las instrucciones. No soy un monstruo. Solo soy Artur”, expresó Beterbiev.

El peleador ruso ostenta una marca de 20 nocauts en la misma cantidad de peleas y rápidamente se ha consagrado como uno de los mejores libra por libra del planeta gracias a su potente pegada y dominio en el cuadrilátero, por lo que se espera una actuación similar en este enfrentamiento contra Bivol.

Estrategia de “bestia”

Beterbiev reveló que antes de cada combate deja de comer por tres días para que esto le provoque una major hambre y enojo por alcanzar la victoria y poder derribar a sus contrincantes.

“Dejo de comer tres días antes de la pelea. Eso me hace enojarme más y más y más. Si como, eso me hace ser más amable, y no quiero ser amable. Quiero tener hambre, porque así es como me convierto en una bestia”, resaltó el peleador.

“Bivol es un buen peleador, tiene buena experiencia en amateur y profesional. Es un buen reto para mí. No pienso en lo temible que pueda ser. Todos son diferentes, todos tienen su propia opinión.

