Julieta Venegas y Vivir Quintana serán honradas por la Academia Latina de la Grabación

Las cantantes mexicanas Julieta Venegas y Vivir Quintana serán homenajeadas por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación con el reconocimiento Leading Ladies of Entertainment. Este galardón, que celebra a mujeres influyentes en el sector de las artes y el entretenimiento, se otorga a quienes han hecho contribuciones significativas y han inspirado a las futuras generaciones.

Julieta Venegas, originaria de Tijuana, México, ha sido un pilar de la música latina desde su debut en la escena a finales de los 90. Con su estilo distintivo que mezcla pop, rock y música tradicional mexicana, ha logrado cautivar a audiencias en todo el mundo. Su habilidad para componer letras profundas y emotivas, junto con su talento, la han consolidado como una de las artistas más influyentes de su generación.

A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos premios, incluidos ocho Latin Grammy, y ha colaborado con artistas de renombre internacional. Además, su activismo en temas como los derechos de las mujeres y la educación la convierten en un modelo a seguir para muchos.

Por otro lado, Vivir Quintana, compositora y activista, ha emergido como una voz poderosa en la música contemporánea. Originaria de la región de Guerrero, Quintana ha capturado la atención del público con su estilo folk y su profunda conexión con temas sociales, convirtiéndose en una figura clave en el movimiento feminista en México.

Diana Rodríguez, CEO de Criteria Entertainment, y Ana Rosa Santiago, vicepresidenta sénior de música latina y LatAm de Universal Music Publishing Group, también serán homenajeadas este año.

“Nuestras homenajeadas son mucho más que un referente de excelencia, se trata de un grupo que ha contribuido notablemente al empoderamiento y desarrollo de otras mujeres“, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación.

El evento privado para celebrar a las homenajeadas tendrá lugar el 11 de noviembre en Miami durante la semana Latin Grammy, con patrocinadores como Amazon Music, que además hará su primera donación al Fondo de Becas de la Fundación Cultural Latin Grammy. Este fondo está destinado a apoyar a las futuras generaciones de creadores de música latina.

“Fomentar el talento femenino en todas las etapas de sus carreras, y celebrar el impacto y el éxito de la música latina a nivel global, es extremadamente importante para nosotros para poder mantener una industria próspera. El Fondo de Becas de la Fundación Cultural Latin Grammy es una manera excelente para lograr este objetivo”, dijo Rocío Guerrero, directora de música, Latin/Iberia, de Amazon Music.

Además, el programa Leading Ladies of Entertainment Connect TogetHER, en colaboración con She Is The Music, seguirá ofreciendo mentorías para promover el desarrollo de mujeres en la industria. Las homenajeadas de este año, junto a las de ediciones anteriores, se desempeñarán como mentoras, ampliando las oportunidades para las jóvenes profesionales del sector.

