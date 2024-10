Paola Rojas dijo el motivo de su salida de Televisa

Paola Rojas ha sido una figura destacada en el ámbito de la televisión mexicana, y su reciente transición a Imagen Televisión marca un nuevo capítulo en su carrera. Tras años de trabajo en Televisa, donde se desempeñó en diversos formatos y programas, la periodista ha decidido regresar a sus raíces en el periodismo, lo que refleja su compromiso con la información y el análisis noticioso.

“Voy a ser súper honesta, en cuanto me plantearon la posibilidad de venir aquí a hacer noticias tenía clarísimo que era un sí, porque hay muchísimas cosas que me gusta hacer y que las abrazo y que las disfruto, pero las noticias están en el centro de lo que me llama. Y porque además me importa que mi voz esté en el momento histórico que está viviendo México, ahí no dudé”, dijo durante su visita a ‘Sale el Sol’.

En su declaración sobre su salida de Televisa, Paola mencionó que, a pesar de su deseo de continuar colaborando con la empresa, se le negó la posibilidad de hacerlo. Esto, según sus palabras, la llevó a considerar otras opciones que le permitieran seguir ejerciendo su pasión por el periodismo. La propuesta de unirse a Imagen Televisión para formar parte de “De Pisa y Corre” representa una oportunidad valiosa para reintegrarse al ámbito informativo, en el que ha logrado construir una sólida trayectoria.

“Yo sí quería seguir en otros proyectos, voy a decirlo con todas sus letras, yo quería seguir en Netas Divinas, lo planteé y me lo permitieron aquí en Grupo Imagen, me dijeron: ‘Sí, son compatibles’, pero allá no fue posible y entonces lamentablemente sí tuve que dejar ese proyecto que lo amo”, agregó durante su visita.

La decisión de Rojas ha generado reacciones entre sus seguidores y colegas, quienes la han apoyado en esta nueva etapa. Su regreso a un formato informativo también resuena con su trayectoria profesional y su interés por abordar temas relevantes para la sociedad. Esta movida no solo impacta su carrera personal, sino que también refleja los constantes cambios en la industria de la televisión en México, donde los talentos buscan espacios que les permitan crecer y expresarse plenamente.

