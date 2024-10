Andrea García no quiere pelear por la herencia que dejó su padre Andrés García

En abril del año pasado, el actor Andrés García murió a los 81 años tras complicaciones de cirrosis. Después de la muerte su viuda ha sido noticia en varias ocasiones, e incluso se ha llegado ha hablar sobre conflictos familiares relacionados a la herencia.

Sin embargo, hace poco Andrea García, hija del actor, hizo unas declaraciones en las que dejó claro que ella no quería pelear por ninguna de las propiedades que dejó su padre. La también actriz dijo ante varios medios de comunicación: “Cuando todavía mi santo padre estaba bien, yo se lo dije y se lo dije de corazón, le dije: ‘Mi herencia es lo que yo aprendí de ti, lo demás, que se caiga lo que esté flojo’”, resalta que “Nunca me ha gustado eso de la rebatinga, y la peleadera me parece feo”.

Aunque no está de acuerdo con la discusión familiar y tampoco planea unirse, confiesa que durante el último año se ha mantenido en contacto con sus hermanos. Hay que recordar que Leonardo García y Margarita Portillo, viuda del actor, han estado discutiendo por la herencia todo este tiempo. Incluso, en diciembre del año pasado, Portillo aseguró que se enfrentaría a Leonardo García en los juzgados.

Ella explicó: “Obviamente he tenido contacto con mi hermano, siempre tengo contacto con la tía Lali, con mi tío Antonio, y normal, lo que se puede uno apoyar o comunicar a la distancia, porque ellos viven allá y yo acá (Estados Unidos)”.

Hay que recordar que una de las grandes propiedades que dejó el actor fue su casa en Acapulco, la cual quedó en muy mal estado tras el paso del huracán Otis en noviembre del año pasado. En su momento, la viuda del actor se encargó de mostrar detalles del estado de la propiedad.

