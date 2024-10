Erika Buenfil contó la causa por la que no solicitó pensión para su hijo

Erika Buenfil se ha mostrado siempre como una madre comprometida y amorosa, y su dedicación al bienestar de su hijo Nicolás es un reflejo de ello. A pesar de los desafíos que ha enfrentado en su vida personal y en su carrera artística, ha encontrado la manera de equilibrar ambas responsabilidades, lo que le ha brindado una satisfacción profunda al ver el crecimiento de Nicolás como un joven íntegro y responsable.

La actriz enfatizó su decisión de no solicitar una pensión alimenticia de Ernesto Zedillo Jr., padre de Nicolás. Según lo que compartió con la prensa, su motivación radica en su deseo de ser completamente autosuficiente y de evitar cualquier tipo de conflicto que pudiera afectar la relación con su hijo. Su enfoque ha sido siempre priorizar el bienestar y la estabilidad emocional de Nicolás, y ella se siente orgullosa de haberlo logrado.

“Fíjate que se puede reclamar hasta que el muchacho tiene 18 años y ahorita ya no. Pero no quiero reclamar nada… frijoles, pero míos”, dijo frente a los medios de comunicación.

“Yo realmente saqué adelante con uñas y dientes a mi hijo. A veces había para restaurantes caros, para vacaciones, a veces no. Estoy muy orgullosa porque es un gran muchacho”, expresó la destacada actriz de telenovelas.

Además, Buenfil admitió que ha habido momentos difíciles en su camino, como en cualquier familia, pero su compromiso ha sido que su hijo nunca sintiera la falta de nada esencial. Con su disposición y esfuerzo, una vez más, demuestra su amor incondicional y su deseo de ser un pilar en la vida de Nicolás. Al final, su mayor satisfacción radica en ver los frutos de su dedicación y amor.

“Nicolás está muy bien, no es que se vean diario, no cada domingo, fue un acercamiento, pasan tiempo y cada quien hace sus cosas. No sé si ellos se comuniquen porque, pues ya no me corresponde. Siempre lo he dicho, no me voy a molestar, es la familia de Nicolás, es para el bien de él, si él se siente a gusto, contento y de alguna manera puede tener ese contacto, para mí es bueno”, dijo a los reporteros hace un tiempo.

