Kamala Harris, en una tensa entrevista con Fox News, trata de diferenciarse de Biden

La vicepresidenta y candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, dio este miércoles una tensa entrevista con Fox News en la que trató de diferenciarse de los tres años y medios de la Administración de Joe Biden, diciendo que no será una “continuación”.

“Mi presidencia no será una continuación de la presidencia de Joe Biden”, dijo Harris al entrevistador Bret Baier, presentador de Fox News. “Y como todo nuevo presidente que asume el cargo, aportaré mis experiencias de vida y profesionales” al trabajo.

“Represento a una nueva generación de líderes”, añadió.

Harris dio esa respuesta después de que Baier le mostrata clips de ella misma en entrevistas anteriores en las que no supo decir qué haría diferente a Biden si llegara a la Casa Blanca.

“Yo, por ejemplo, no he pasado la mayor parte de mi carrera en Washington, DC”, continuó Harris. “Invito a que se hagan sugerencias, ya sea de los republicanos que me apoyan, que estuvieron conmigo en el escenario hace unos minutos, o del sector empresarial y otros que pueden contribuir a las decisiones que tomo”.

Harris a la defensiva

Durante la entrevista, la primera que da a la cadena de televisión conservadora, Harris se mostró a menudo a la defensiva y tuvo varios roces con el entrevistador, a quien en más de una oportunidad le pidió que le permitiera concluir sus respuestas al ser interrumpida.

Uno de los momentos más tensos de la entrevista fue cuando Baier le preguntó sobre el expresidente y su rival a la presidencia, Donald Trump.

“Tú y yo sabemos que él ha hablado de poner a las fuerzas armadas estadounidenses en contra del pueblo estadounidense. Ha hablado de perseguir a quienes participan en protestas pacíficas. Ha hablado de encarcelar a personas que no están de acuerdo con él“, dijo Harris.

Mientras que Harris hacía alusión a las declaraciones de Trump de “enemigo interno”, en referencia a los demócratas, el presentador le mostró un clip del republicano en las que matizaba sus palabras, a lo que la demócrata respondió de manera firme que no se trataban de las mismas declaraciones.

Harris por momentos elevó su voz, algo hasta ahora poco habitual en ella.

No respondió sobre datos de inmigración

Baier también presionó a Harris sobre la inmigración y los altos niveles de cruces fronterizos durante gran parte de la administración Biden, preguntándole cuántos inmigrantes indocumentados fueron liberados en el país.

Harris evitó decir una cifra a pesar de las repreguntas del entrevistador, quien además mostró casos de estadounidenses asesinados por inmigrantes indocumentados, como el caso de Laken Riley. Ante ello, la candidata demócrata mostró su empatía con los familiares de las víctimas.

“Son casos trágicos. No hay duda al respecto, y no puedo imaginar el dolor que han sentido las familias de esas víctimas por una pérdida que no debería haber ocurrido”, dijo Harris.

No obstante, criticó a Trump por oponerse a un plan bipartidista que habría reforzado la seguridad fronteriza.

