Cadena perpetua para mujer de Florida que mató a su padre tras ser echada de casa

Una mujer de 33 años en Florida pasará el resto de su vida en prisión luego de haber asesinado a su padre e intentado matar a su madre tras una disputa doméstica relacionada con su permanencia en el hogar familiar.

Christina Anne Adams fue sentenciada el miércoles a dos cadenas perpetuas consecutivas por el homicidio de su padre, Richard Langer, y el intento de asesinato de su madre, Sally Langer. Así lo determinó el juez Timothy McCourt, según informó la Fiscalía del Quinto Circuito Judicial del estado.

Los hechos ocurrieron el 16 de septiembre de 2022 en Ocala, cuando Adams atacó a sus padres con un cuchillo dentro de su casa, luego de que le pidieran que se mudara.

De acuerdo con un comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Marion, citado por ABC News, Adams confesó posteriormente a los detectives que había planeado el ataque y que, tras apuñalarlos varias veces, creyó que ambos estaban muertos. Intentó borrar pruebas, se cambió de ropa y salió de compras.

Fue el propio Richard Langer quien, gravemente herido, logró identificar a su hija como la responsable del ataque antes de morir, según informó Tampa Free Press.

Cómo cometió el crimen

Las autoridades llegaron a la escena luego de recibir una llamada al 911. Al ingresar a la residencia, encontraron a las dos víctimas con múltiples heridas de arma blanca.

La declaración de Langer permitió que se emitiera una alerta policial, y poco después Adams fue localizada en su vehículo, acompañada por su esposa.

Durante la detención, ambas mujeres fueron entrevistadas por los investigadores, según Law&Crime.

Según la Fiscalía, la esposa de Adams indicó que no notó nada fuera de lo común cuando se reunieron más tarde en un supermercado. Afirmó que Adams no le mencionó ningún incidente previo. Sin embargo, las versiones de ambas no coincidían.

En su testimonio ante los detectives, Adams explicó que actuó motivada por la rabia de haber sido presionada para abandonar la vivienda. La Fiscalía detalló que usó un cuchillo de cocina y atacó a sus padres con la intención de matarlos.

El fiscal estatal adjunto jefe, Walter Forgie, aseguró que la sentencia representa un paso hacia la justicia: “A pesar de lo difícil que ha sido para las víctimas y sus familias, creo que lo hemos logrado”, afirmó en un comunicado tras la audiencia.

Adams cumplirá su condena en una prisión estatal sin opción a libertad condicional.

