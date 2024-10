Peso Pluma lanza fuerte crítica a la industria musical actual: “hay muchas serpientes”

El cantante mexicano Peso Pluma “alzó la voz”, durante su reciente participación en la Semana de la Música Latina de Billboard, a través de un contundente mensaje en donde evidenció su molestia y desagrado con diversas personalidades de la industria musical actual.

En el marco de uno de los eventos más importantes de la música latinoamericana, el intérprete de 25 años habló sobre diversos temas referentes a su carrera como el éxito de su reciente disco “Éxodo” así como su gira homónima,

Dentro de la misma plática, el cantante de temas como “Ella Baila Sola” también mencionó la forma en la que ha mantenido su “estilo” musical así como la acción de trabajar junto a sus colegas: “Siempre he tratado de ser el mismo y siempre he ayudado al que a mí me ayuda, y respetar al que a mí me respeta; siempre han sido mis principios. Ayudar a mis amigos a mí me llena el corazón”.

Peso Pluma arremete contra la industria musical

En un momento de la plática, el nacido en Jalisco aprovechó el espacio para “alzar la voz” y lanzar un fuerte mensaje en contra de diversas personalidades del sector de la música latina, llamándolos, incluso, “serpientes”.

Honor a quien honor merece, pero también no es justo hacer lo que les hacen a sus artistas, y yo soy el único, perdón que me exprese así, que tiene los hue… para venir y decirles en un panel de Billboard a todos los artistas, a todos los que están saliendo, que se pongan truchas. Pónganse bien truchas, hay muchas serpientes en la industria” Peso Pluma – Cantante

Sin embargo, y a pesar de su mordaz declaración, el intérprete de “Lady Gaga” prefirió no brindar nombres y mencionar, únicamente, que existe un gran número de personas “hipócritas” con las cuales se ha encontrado en diversos momentos de su carrera: “No voy a tirar ni decir nombres, pero hay un chin… que vienen a mi escenario, se paran en mi escenario, me dan besos y me dicen que me quieren, y atrás de mí es otra cosa”.

Luego de su participación en dicha conferencia de la Semana de la Música Latina de Billboard, decenas de seguidores del cantante mexicano no dudaron en especular respecto a los artistas a los que Peso Pluma se refería.

Entre la variedad de comentarios, nombres como los de los cantantes Chino Pacas y Maydon fueron algunos de los más repetidos. Otros, en tanto, señalaron que el intérprete jalisciense tendría diversos problemas con productores estadounidenses.

Luego de la cancelación de sus dos conciertos con los que concluiría su gira “Éxodo Tour 2024”, en las ciudades de Miami y Tampa por el paso del huracán Milton, Peso Pluma brindó las últimas fechas programadas de su primera gira en solitario.

Continúa leyendo:

Sabrina Carpenter reacciona a imagen de Peso Pluma y desata rumores de colaboración

Peso Pluma se rinde ante Luis Miguel con emotivo mensaje

Reconocida actriz mexicana defiende a Peso Pluma: “Hay que aplaudirlo”