Nicki Nicole deja la “puerta abierta” a una futura colaboración con Peso Pluma

A más de 8 meses de que Nicki Nicole revelara la finalización de su noviazgo con Peso Pluma, por un supuesta infidelidad, la cantante argentina habló por primera vez sobre dejó entrever que estaría dispuesta a colaborar con el cantante mexicano si se presentara la ocasión.

En el marco de su actual gira por diversas ciudades de México, la intérprete de 24 años fue entrevistada por medios mexicanos sobre diversos aspectos de su carrera. En la misma conversación, y debido al vínculo que solía mantener con México debido a su antigua relación con el intérprete de 25 años, la artista sudamericana fue interrogada respecto a si estaría dispuesta a realizar un nuevo dueto con el cantante de corridos tumbados.

Ante esto, y solo unos instantes después de la pregunta, Nicole sufrió un ataque de tos que le impidió contestar de inmediato, al grado de pedir agua a uno de sus asistentes para sobrepasar el momento.

¿Nicki Nicole se puso nerviosa por Peso Pluma?

Pasado el momento, y mostrando su profesionalismo en todo momento, Nicki pidió que se le repitiera la pregunta.

En esta ocasión, y sin mencionar en ningún momento el nombre del intérprete de “Ella Baila Sola”, la cantante de “Ojos Verdes” mencionó que suele repetir colaboraciones con antiguos colegas, dejando ver que estaría dispuesta a colaborar con su ex pareja.

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, la sudamericana también mencionó que en este momento de su carrera, está más interesada en trabajar con cantantes mexicanas.

Yo la verdad, como muchas veces que hago una colaboración, después de un tiempo recién, como que vuelto a repetir. Y la verdad, por ahora siento que me estoy enfocando más a las mujeres de México” Nicki Nicole – Cantante

Luego de la viralización del fragmento de la entrevista de Nicki Nicole, decenas de seguidores y no tan seguidores de la argentina, se manifestaron a través de un gran número de comentarios en donde destacaron, entre muchas otras cosas, la calma, profesionalismo y templanza de la artista para responder una pregunta de este tipo.

De igual manera, otros más mencionaron que a pesar de su “correcta” respuesta, Nicole no pudo evitar ponerse nerviosa cuando le mencionaron el nombre de su ex pareja, de quien no ha hablado de manera oficial desde su rompimiento en febrero de este año.

Actualmente, y luego de su noviazgo con Nicki Nicole, y más recientemente con la influencer estadounidense Hannah Howell, quien incluso lo acusó de ser infiel con una de sus amigas, Peso Pluma se encuentra inmerso en su primera gira en solitario por los Estados Unidos “Éxodo Tour 2024”.

