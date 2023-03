Selena Gomez y Zayn Malik desatan rumores de estar viviendo un romance

Selena Gomez y Zayn Malik desataron rumores de estar viviendo un romance luego de supuestamente ser captados cenando en un famoso restaurante de Nueva York.

De acuerdo con varis medios, a pesar de que había mucha gente en el inmueble, no fue impedimento para que la cantante de “Lose You to Love Me” y el ex de Gigi Hadid se besaran y tomaran de la mano.

Las especulaciones sobre un supuesto romance surgieron cuando las seguidoras del ex One Direction se percataron que el cantante empezó a seguir a la actriz en su cuenta de Instagram.

De ser verdad, esta sería la primera relación que tiene Malik después de romper con la modelo Gigi Hadid; y Gómez luego de cortar con el cantante The Weeknd.

El intérprete de “Pillowtalk” fue captado en las calles neoyorquinas sosteniendo la misma bolsa que la compositora habría utilizado en una cita previa que supuestamente tuvo con Drew Taggart, integrante de The Chainsmokers.

La noticia se hizo viral y llegó a oídos de Justin Bieber, ex novio de la ex estrella Disney, quien se limitó a continuar su camino sin dar declaraciones cuando lo cuestionaron sobre la supuesta nueva relación de Selena y Zayn.

Sigue leyendo: