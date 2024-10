¿Tiene validez el endosamiento de Messi por Lautaro Martínez como Balón de Oro?

El astro argentino Lionel Messi tiene claro quien debe ganar el Balón de Oro 2024. Después de la exhibición de Argentina ante Bolivia (6-0), el jugador del Inter Miami señaló a su compatriota Lautaro Martínez como su principal candidato para ganar el galardón.

Messi siguió los pasos de su seleccionador, Lionel Scaloni, que ya había pedido lo mismo antes de la comparecencia del rosarino.

“Hizo un año espectacular, marcó un gol en la final y fue el máximo goleador de la Copa América. Se merece el Balón de Oro más que nadie”, dijo Messi sobre Lautaro. “Ojalá gane el Balón de Oro. Espero que sea recompensado. Es un chico que me gusta mucho. Ha estado con nosotros desde el principio y espero que lo logre. Si no es ahora, será más tarde. Todavía tiene un gran futuro”, comentó el ex del Barça.

Por su parte, el DT de la selección de Argentina Lionel Scaloni también aseguró que el delantero del Inter merece el Balón de Oro por las actuaciones que ha sumado a lo largo del 2024.

“¿Lautaro Martínez para el Balón de Oro? Ha tenido un año espectacular, marcó en la final, fue el máximo goleador de la Copa América, y se lo merece más que nadie. Espero que lo consiga, es un chico al que aprecio mucho y ojalá que le den esta oportunidad, que si no es ahora, llegará más adelante porque todavía tiene un futuro enorme por delante”, declaró Scaloni.

Números de Lautaro Martínez

Lautaro Martínez marcó el tanto que le dio el triunfo frente a Colombia en la final de la Copa América y por consiguiente la obtención del título, que convirtió a la Albiceleste en el país que más veces levantó ese trofeo, con 16.

Pero además, ese grito le significó culminar una temporada 2023/24 soñada, que lo postula como un serio candidato a obtener el prestigioso galardón que se entregará el 28 de octubre.

Después de arribar al torneo con la Selección como uno de los más criticados, ya que en el último tiempo había afrontado una sequía importante e incluso había perdido el puesto con Julián Álvarez, culminó su participación con una demostración de por qué es uno de los delanteros más trascendentales en Europa.

En la Copa América, si bien terminó como el máximo artillero con seis tantos y héroe con la definición frente a Colombia, solo fue titular ante Perú (cuando Lionel Scaloni dispuso un recambio) y frente a Ecuador.

Este año, al Toro se le volvió una costumbre hacer goles decisivos porque con la celeste y blanca solo repitió lo que ya había conseguido en Italia, cuando le marcó a Napoli en la victoria por 1-0 de Inter en la final de la Supercopa de Italia que se disputó en Arabia. Además, finalizó como goleador de ese certamen y la Serie A, que también obtuvo.

El atacante tiene bastante competencia para quedarse con el galardón que se entregará el próximo 28 de octubre porque hay varios que pican en punta para llevárselo, como Jude Bellingham, figura del Real Madrid campeón de Champions y clave en la Inglaterra que llegó a la final de la Eurocopa; el extremo brasileño Vinicius, también fundamental para que el Merengue obtuviera la Orejona, pero con una floja Copa América; y el mediocampista central Rodri, quien la rompió en Manchester City y repitió en España para levantar el torneo de selecciones más importante de la UEFA.

Seguir leyendo:

Lionel Messi dio su favorito al Balón de Oro y no es Vinícius Jr.

Messi recibe reconocimiento por ser el futbolista con más títulos en la historia

Messi vuelve a hablar del Mundial 2026 y sigue dejando la puerta abierta a jugarlo