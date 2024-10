Pareja de Fernando Gago cuenta la verdad sobre daños a su casa en México

La pareja del entrenador argentino Fernando Gago, Verónica Laffitte, decidió acabar con los rumores y las acusaciones sobre los presuntos daños que le realizaron a la casa en la que vivieron los últimos meses mientras el estratega se desempeñó como director técnico de las Chivas Rayadas de Guadalajara antes de abandonar el club para firmar un contrato con el Boca Juniors de su país.

Durante una entrevista que mantuvo Laffitte para el programa ‘Mitre Live’ conducido por el periodista Juan Etchegoyen, aseguró que las acusaciones de la casera o tienen ningún sentido y ante este hecho el entrenador xeneize ya inició acciones legales contra ella por intentar dañar su imagen en medio de la polémica que existe por haber abandonado al Rebaño Sagrado en medio del torneo Apertura 2024 de la Liga MX en medio de un complicado momento para la organización.

“La mujer que le alquiló la casa a Gago en México ha filtrado toda una situación, una puesta en escena que la verdad no tiene ningún sentido y acabo de hablar con la mujer de Fernando, Verónica, que después de todo lo que ha salido en portales de México y Argentina, ha tomado la decisión de hablar”, empezó diciendo Etchegoyen.

“Yo no puedo creer que llegamos al punto de tener que salir a aclarar lo que dice una señora sobre los inquilinos que tuvo en su casa durante algún tiempo, lo único que voy a decir es lo que me dice Verónica, ella me pide que lea su palabra y la palabra incluso de su familia, de Fernando. Ella decide salir a desmentir todo este disparate y lo hace de la siguiente manera. Me dice ´Esta señora salió a decir algo que es mentira y ya le iniciamos con Fernando acciones legales´ eso es lo que me dice Verónica. No solamente afirma que todo esto es mentira sino que redobla la apuesta y asegura que ya le iniciaron acciones legales”, agregó.

Acusado de daños

Durante las últimas horas surgieron varias fotografías y videos por parte de la dueña de la casa en la que estuvo Fernando Gago en la ciudad de Guadalajara, ubicada específicamente en la exclusiva zona de Puerta Las Lomas que rentó por unos $200,000 dólares; en la denuncia destacó el retiro de los aires acondicionados y la presencia de excremento en diversas zonas de la casa.

“Al recibirla encontramos que estaba en condiciones deplorables: los sillones cubiertos de excremento de perro, el mármol de las mesas tallado, el tapiz arruinado por la orina de sus perros y los aires acondicionados retirados”, sostuvo la presunta dueña del inmueble.

Sigue leyendo:

–Matheus Doria resalta la entrega del Atlas tras vencer a Chivas

–Fidel Ambriz asegura que marcar a Tigres es lo mejor de su carrera

–Presentan oficialmente a Fernando Gago como DT de Boca Juniors